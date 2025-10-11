Qualificazioni Mondiali 2026, Estonia-Italia 1-3: gli azzurri consolidano il secondo posto

Gattuso conferma la difesa a quattro e una formazione ultraoffensiva con Orsolini e Raspadori sugli esterni pronti a trasformare il 4-4-2 in un 4-2-4 a caccia di una pioggia di reti. E l'obiettivo degli azzurri è chiaro, con una costruzione di gioco subito aggressiva che al 4' porta gli uomini di Gattuso a sfiorare il vantaggio con Raspadori, appuntamento rimandato solo di poco perché al 5' è già 0-1: Calafiori serve a sinistra Dimarco, l'esterno dell'Inter vede il movimento di Kean che con una finta manda al bar Kusk, rientra col destro e batte Hein. Per l'attaccante della Fiorentina è la rete numero 4 in queste qualificazioni alla prima e unica occasione del suo match che si conclude anzitempo al 15' per un infortunio alla caviglia. Italia che sviluppa bene sfruttando le corsie laterali per poi accentrarsi, con Retegui e Pio Esposito (entrato al posto di Kean) che costruiscono numerose occasioni per il raddoppio, senza però avere fortuna. E al 30' Retegui ha l'occasione più ghiotta per lo 0-2 col calcio di rigore procuratosi furbamente su Kuusk, ma l'azzurro dagli undici metri si fa ipnotizzare da Hein che si tuffa dal lato giusto neutralizzando il tiro anche grazie all'aiuto del palo. Ma per El Chapita è solo uno scivolone momentaneo, perché al 38' dal suo destro arriva il raddoppio su assist di Orsolini, con l'ennesima azione ben costruita sulle fasce che porta alla conclusione della punta dell'Al Qadisiya. Azzurri che non si accontentano e che provano a costruire per aprirsi la strada verso il tris, ma dopo 4' di recupero il match va al risposo sullo 0-2.