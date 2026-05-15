Roland Garros, l'albo d'oro e i vincitori delle precedenti edizioni

Manca sempre meno al via del Roland Garros 2026. Il secondo Slam della stagione partirà domenica 24 maggio, con finale prevista il 7 giugno. Nell'albo d'oro il nome dominante resta quello di Rafael Nadal, padrone assoluto di Parigi con 14 titoli, ma il torneo ha attraversato epoche molto diverse: da Borg a Lendl, da Kuerten a Federer, Djokovic e Alcaraz. Lo spagnolo - vincitore dell'edizione 2024 e 2025 - non potrà difendere il titolo a causa di un infortunio al polso sinistro che lo ha tenuto fuori anche a Madrid e agli Internazionali d'Italia. Per l'Italia il capitolo più luminoso resta quello scritto da Nicola Pietrangeli, campione nel 1959 e nel 1960, due trionfi che ancora oggi rappresentano l'unico sigillo azzurro nel singolare maschile. A completare il quadro c'è Adriano Panatta, che trionfò nel 1976 e quest'anno premierà il vincitore del torneo, con Jannik Sinner grande favorito per completare il Career Grand Slam.

