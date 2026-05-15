Roland Garros, l'albo d'oro e i vincitori delle precedenti edizioni
Tutti i vincitori delle ultime edizioni del Roland Garros con l'infortunato Alcaraz che non potrà difendere il titolo. Al femminile Gauff tenterà il bis
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Manca sempre meno al via del Roland Garros 2026. Il secondo Slam della stagione partirà domenica 24 maggio, con finale prevista il 7 giugno. Nell'albo d'oro il nome dominante resta quello di Rafael Nadal, padrone assoluto di Parigi con 14 titoli, ma il torneo ha attraversato epoche molto diverse: da Borg a Lendl, da Kuerten a Federer, Djokovic e Alcaraz. Lo spagnolo - vincitore dell'edizione 2024 e 2025 - non potrà difendere il titolo a causa di un infortunio al polso sinistro che lo ha tenuto fuori anche a Madrid e agli Internazionali d'Italia. Per l'Italia il capitolo più luminoso resta quello scritto da Nicola Pietrangeli, campione nel 1959 e nel 1960, due trionfi che ancora oggi rappresentano l'unico sigillo azzurro nel singolare maschile. A completare il quadro c'è Adriano Panatta, che trionfò nel 1976 e quest'anno premierà il vincitore del torneo, con Jannik Sinner grande favorito per completare il Career Grand Slam.
Albo d'oro Roland Garros maschile dal 2000
2000: Gustavo Kuerten
2001: Gustavo Kuerten
2002: Albert Costa
2003: Juan Carlos Ferrero
2004: Gaston Gaudio
2005: Rafael Nadal
2006: Rafael Nadal
2007: Rafael Nadal
2008: Rafael Nadal
2009: Roger Federer
2010: Rafael Nadal
2011: Rafael Nadal
2012: Rafael Nadal
2013: Rafael Nadal
2014: Rafael Nadal
2015: Stan Wawrinka
2016: Novak Djokovic
2017: Rafael Nadal
2018: Rafael Nadal
2019: Rafael Nadal
2020: Rafael Nadal
2021: Novak Djokovic
2022: Rafael Nadal
2023: Novak Djokovic
2024: Carlos Alcaraz
2025: Carlos Alcaraz
Al femminile Parigi ha spesso avuto un accento italiano. Francesca Schiavone, nel 2010, ha aperto una pagina storica diventando la prima italiana a vincere un torneo dello Slam in singolare, con il successo su Samantha Stosur. Due anni più tardi Sara Errani arrivò in finale, confermando la forza di una generazione capace di sentirsi a casa sulla terra battuta. Nel 2024 Jasmine Paolini ha riportato un'azzurra all'ultimo atto del Roland Garros, mentre nel doppio l'Italia ha continuato a lasciare il segno, da Errani e Vinci fino al titolo 2025 di Errani e Paolini.
Albo d'oro Roland Garros femminile dal 2000
2000: Mary Pierce
2001: Jennifer Capriati
2002: Serena Williams
2003: Justine Henin
2004: Anastasia Myskina
2005: Justine Henin
2006: Justine Henin
2007: Justine Henin
2008: Ana Ivanovic
2009: Svetlana Kuznetsova
2010: Francesca Schiavone
2011: Li Na
2012: Maria Sharapova
2013: Serena Williams
2014: Maria Sharapova
2015: Serena Williams
2016: Garbiñe Muguruza
2017: Jelena Ostapenko
2018: Simona Halep
2019: Ashleigh Barty
2020: Iga Swiatek
2021: Barbora Krejcikova
2022: Iga Swiatek
2023: Iga Swiatek
2024: Iga Swiatek
2025: Coco Gauff