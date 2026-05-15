Giro d'Italia, Vingegaard attacca sul Blockhaus e vince la 7° tappa. Eulalio resta in maglia rosa

Mentre Afonso Eulalio si tiene stretta la maglia rosa: "Sono sopravvissuto a questa tappa lunga e difficile, la squadra ha fatto un lavoro fantastico e Damiano Caruso mi ha aiutato. Nella prima parte della salita c'era tanto vento e ho provato a resistere restando attaccato al treno della Visma, sapendo che quando sarebbe partito Vingegaard avrei potuto solo limitare i danni".