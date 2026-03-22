Tennis: Alcaraz fuori a sorpresa a Miami, Korda vince in tre set

22 Mar 2026 - 22:57
© Getty Images

© Getty Images

Sorpresona nel torneo ATP di Miami dove esce di scena Carlos Alcaraz ai sedicesimi di finale. Il numero uno del mondo è stato battuto dallo statunitense Sebastian Korda in tre set con il punteggio di 6-3 5-7 6-4. Un ko quello dello spagnolo che dà a Jannik Sinner la possibilità di accorciare ulteriormente le distanze nel ranking Atp. Il 22 marzo non porta fortuna allo spagnolo, che anche allo scorso anno (addirittura al secondo turno), usci' battuto dal belga Goffin. "A Miami ho toccato il fondo", disse dopo essersi ripreso da quel colpo lo spagnolo, che pero' aveva cominciato questo 2026 alla grande, con il successo a Melbourne e sedici partite vinte di fila, prima dello scivolone a Indian Wells. Stasera, il nuovo passaggio a vuoto nel secondo Masters americano.

Ultimi video

01:30
Sinner torna a vincere

Sinner torna a vincere

02:33
DICH FURLANI DALLA POLONIA 22/3 DICH

Furlani: "Argento difficile dopo una nottataccia così, in un lago di vomito"

01:22
DICH IAPICHINO TORUN 22/3 DICH

Iapichino: "Ho fatto una delle mie Larissate...poi ho rimediato""

03:06
DICH DOSSO TORUN 21/3 DICH

Dosso: "Ho saputo aspettare, dopo un bronzo e un argento questo oro lo dedico al mio coach"

01:16
DICH BATTOCLETTI TORUN 21/3 DICH

Battocletti: "Ho finito da poco il Ramadan, fino a una settimana fa ero in dubbio"

00:15
DICH PIROVANO KVITFJELL 21/3 DICH

Laura Pirovano: "Mi piace pensare di essere sempre stata la stessa"

00:27
MCH CADUTA MILANO SANREMO DONNE MCH

Milano-Sanremo donne: Debora Silvestri vola giù dal parapetto

01:34
Ancora oro nel triplo

Ancora oro nel triplo

01:08
Berrettini non perdona

Berrettini non perdona

02:47
DICH DIAZ ORO 20/3 DICH

Andy Diaz oro: "Ci credevo e mi emozionerò a sentire l'Inno"

01:46
Migliori goal marzo 2026

Hockey Pista, le reti più belle degli ultimi turni di Serie A1

01:26
Sinner: "Buon momento"

Sinner: "Buon momento"

00:46
MCH BERRETTINI BATTE MULLER A MIAMI MCH

Berrettini parte bene a Miami

00:27
MCH NEONATO BASEBALL MCH

Presa dell'anno in Mlb: incredibile papà con un neonato in braccio

00:31
DICH SINNER SU MIAMI DICH

Sinner: "Momento buono per me, Miami mi era mancata"

01:30
Sinner torna a vincere

Sinner torna a vincere

I più visti di Altri Sport

MCH CADUTA MILANO SANREMO DONNE MCH

Milano-Sanremo donne: Debora Silvestri vola giù dal parapetto

Addio a Chuck Norris, l'uomo che faceva impazzire i social con i suoi meme

DICH DIAZ ORO 20/3 DICH

Andy Diaz oro: "Ci credevo e mi emozionerò a sentire l'Inno"

Morto Chuck Norris: attore ed ex campione del mondo di karate, aveva 86 anni

DICH BATTOCLETTI TORUN 21/3 DICH

Battocletti: "Ho finito da poco il Ramadan, fino a una settimana fa ero in dubbio"

Pirovano, prima vittoria

Pirovano, prima vittoria

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
23:13
Atletica, Mei: "Vogliamo i Mondiali a Roma nel 2029 o 2031"
22:57
Tennis: Alcaraz fuori a sorpresa a Miami, Korda vince in tre set
20:56
Atletica, Mondiali indoor: Furlani d'argento nel salto in lungo
19:13
Tennis, Wta Miami: Paolini fuori al terzo turno, eliminata dalla lettone Ostapenko
18:35
Sci freestyle, prima vittoria di Tomasoni in Cdm