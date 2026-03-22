Tennis: Alcaraz fuori a sorpresa a Miami, Korda vince in tre set

Sorpresona nel torneo ATP di Miami dove esce di scena Carlos Alcaraz ai sedicesimi di finale. Il numero uno del mondo è stato battuto dallo statunitense Sebastian Korda in tre set con il punteggio di 6-3 5-7 6-4. Un ko quello dello spagnolo che dà a Jannik Sinner la possibilità di accorciare ulteriormente le distanze nel ranking Atp. Il 22 marzo non porta fortuna allo spagnolo, che anche allo scorso anno (addirittura al secondo turno), usci' battuto dal belga Goffin. "A Miami ho toccato il fondo", disse dopo essersi ripreso da quel colpo lo spagnolo, che pero' aveva cominciato questo 2026 alla grande, con il successo a Melbourne e sedici partite vinte di fila, prima dello scivolone a Indian Wells. Stasera, il nuovo passaggio a vuoto nel secondo Masters americano.