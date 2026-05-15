NC Monza-San Giorgio WP 15-7: gara 2 di semifinale si tinge di biancorosso

È tempo di gara 2 nella storica "Pia Grande" di Monza. È tempo di scrivere la storia per i granchi e il pubblico, ben consapevole di questo, si fa trovare pronto e trasmette energia ed elettricità durante tutta la serata, in un tripudio di bianco e rosso al quale il San Giorgio soccombe, complice l’inesperienza in palcoscenici di questo tipo. Il destino lascia l’apertura delle danze al capitano Montrasio che insacca sul primo palo. Le altre reti nel quarto di gioco le segnano Mazza (autore di un poker) e Bestetti, in totale stato di trance agonistica, tra recuperi difensivi, entrate, gol e tantissima energia. Il primo mini break arriva nel secondo quarto per i granchi, Mazza sugli scudi ne segna due e l'altro Bestetti lo segue. In tutto questo la difesa, guidata magistralmente da Salis tra i pali, non concede praticamente nulla, tantissime stoppate e palloni recuperati permettono al Monza di chiudere la seconda frazione sul punteggio totale di 6-3.