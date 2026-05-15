NC Monza-San Giorgio WP 15-7: gara 2 di semifinale si tinge di biancorosso
Vittoria più che convincente in una "Pia Grande" gremita
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È tempo di gara 2 nella storica "Pia Grande" di Monza. È tempo di scrivere la storia per i granchi e il pubblico, ben consapevole di questo, si fa trovare pronto e trasmette energia ed elettricità durante tutta la serata, in un tripudio di bianco e rosso al quale il San Giorgio soccombe, complice l’inesperienza in palcoscenici di questo tipo. Il destino lascia l’apertura delle danze al capitano Montrasio che insacca sul primo palo. Le altre reti nel quarto di gioco le segnano Mazza (autore di un poker) e Bestetti, in totale stato di trance agonistica, tra recuperi difensivi, entrate, gol e tantissima energia. Il primo mini break arriva nel secondo quarto per i granchi, Mazza sugli scudi ne segna due e l'altro Bestetti lo segue. In tutto questo la difesa, guidata magistralmente da Salis tra i pali, non concede praticamente nulla, tantissime stoppate e palloni recuperati permettono al Monza di chiudere la seconda frazione sul punteggio totale di 6-3.
Nel terzo quarto i granchi spingono senza mai più guardarsi indietro. Vignati realizza dal palo su uomo in più, poi sale in cattedra Rovis che sigla la doppietta personale, mettendosi in luce nuovamente dopo una gara 1 pressoché perfetta a Genova; Mazza mette l’ipoteca sul risultato finale e i biancorossi iniziano a intravedere la finale. Da qui in poi si tratta “solo” di gestione del risultato: Salis rimane perfetto tra i pali e San Giorgio non trova il bandolo della matassa. Celli mette il carico da novanta e segna la sua personale doppietta in pochi minuti, prima con una palomba impeccabile e poi con una deviazione al volo dopo l’ottimo assist del fratello. Bestetti chiude la tripletta personale segnando su rigore e Vignati ancora realizza mettendo il punto esclamativo sul match. 15-7 per i granchi e terza finale promozione conquistata negli ultimi 4 anni. L’avversario designato dei granchi sarà Brescia, vittorioso nella semifinale contro Torino. La gara d’apertura sarà il 23 maggio nella Mompiano di Brescia.