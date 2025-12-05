Logo SportMediaset

Formula 1
GP ABU DHABI F.1

Norris incontentabile: "Manca ancora qualcosa". Verstappen sornione: "Nel complesso non male"

Il terzo incomodo Piastri punta ad alzare il livello del suo gioco in tempo per la caccia alla pole

di Stefano Gatti
05 Dic 2025 - 16:01
© Getty Images

© Getty Images

LANDO NORRIS

"Dalla classifica dei tempi al momento direi che è tutto okay ma voglio trovare qualcosa in più. Al momento non sono del tutto contento e a mio agio. Abbiamo provato varie cose, spero ci sia ancora del margine per migliorare sabato".

MAX VERSTAPPEN

"Nel complesso non è andata male, siamo in una discreta finestra, ma ci manca velocità.  Dobbiamo trovare qualcosa per avvicinarci alla McLaren nella giornata di sabato.  Dobbiamo migliorare sia sul giro secco che sul ritmo-gara". 

OSCAR PIASTRI

"Con la mescola media mi sono trovato bene, un po' meno con la soft ma per aver fatto un solo turno non mi posso lamentare. La macchina va molto bene, c'è ancora qualcosa da fare a livello di messa a punto ma si tratta di dettagli. Ho bisogno di fare qualche giro in più di oggi e provare più gomme. Penso di avere buone possibilità in chiave qualifica, devo solo riuscire a tirare fuori il giro con la soft, cosa che non sono riuscito a fare oggi".  

