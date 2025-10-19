Six Kings Slam, Sinner premiato con una racchetta d'oro massiccio

Jannik Sinner ha battuto Carlos Alcaraz nella finale del Six Kings Slam e ha ricevuto in premio una racchetta d'oro. L'anno scorso lo stesso regalo toccò a Nadal, omaggiato a un passo all'addio al tennis. La sua racchetta pesava tre chili e aveva un valore di 250mila euro. Peso e valore di quella di Sinner non sono stati ancora rivelati, ma l'aspetto è del tutto identico a quella di Nadal. E si aggiunge al montepremi monstre di 6 milioni.