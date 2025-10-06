Sinner e quella chance di tornare numero 1 dopo Parigi-Bercy: servirebbe uno stop improvviso di Alcaraz

In tal caso Sinner si ritroverebbe davanti prima delle ATP Finals di Torino dove sarebbe di fatto obbligato a vincere per mantenere il vantaggio su un avversario che avrà soltanto 200 punti da difendere. Qualora dovesse riuscirci, il 2025 sarebbe ancora all'insegna di Sinner, ma i problemi incontrati a Shanghai hanno riportato tutti sulla terra ricordando che il bolzanino è umano e che per chiudere davanti servirebbe forse un'impresa da supereroi.