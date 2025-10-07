Testa o cuore? Jannik Sinner valuta di saltare la Coppa Davis per prepararsi al meglio agli Australian Open 2026

Serve riposo per poter rendere al meglio, tuttavia non ci si può nemmeno fermare per evitare che Carlos Alcaraz fugga via e si prenda definitivamente la scena, quindi è tempo di scelte e nel mezzo potrebbe inserirsi anche la Final Eight di Coppa Davis, da giocare con l'Italia, ma soprattutto finalmente da disputare in Italia. Tutti darebbero per scontato che il "profeta del tennis italiano" decida di vestirsi d'azzurro e provare a regalare il terzo successo consecutivo alla squadra di Simone Volandri, ma la Davis non dà punti per la classifica e soprattutto non regala più il prestigio di un tempo.