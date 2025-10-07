Djokovic sta ancora male ma vince: vomita, quasi sviene e alla fine batte Munar

Novak Djokovic è un grande esempio di resilienza e ancora una volta ha sconfitto il calore di Shanghai, approdando ai quarti di finale del Masters 1000. Come contro il tedesco Hanfmann, Nole ha patito temperatura e umidità folli, arrivando per davvero dopo la fine del secondo set a un passo dallo svenimento e dal ritiro dopo aver vomitato e chiamato un medical time-out in cui gli è stata misurata la pressione. Nel primo set contro Munar, inoltre, ha chiesto anche l'intervento del fisioterapista per un problema a una caviglia.