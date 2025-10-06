Jannik Sinner in bilico fra salute e prestigio: l'occasione del "controsorpasso" ad Alcaraz e quell'allettante esibizione in Arabia

Fra difficoltà respiratorie, vesciche, virus intestinali e infortuni muscolari, le difficoltà fisiche per Sinner non bastano e questo fanno preoccupare verso la rincorsa al numero 1, sempre più lontano considerate le "cambiali" da pagare alla classifica ATP. In attesa del prossimo aggiornamento in programma il 13 ottobre prossimo, l'allievo di Darren Cahill e Simone Vagnozzi si troverà a quota 10.000 punti, 1340 in meno di Alcaraz che ne ha perso "soltanto" 200 complice l'assenza al Masters 1000 di Shanghai.