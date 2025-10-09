Fifa, Infantino: "L'Italia deve avere gli stadi più belli del mondo"

"Il problema degli stadi in Italia? Se non ci riusciamo allora bisogna chiudere e andare a casa tutti quanti. L'Italia è un paese pieno di risorse, conto sulla creatività di tutti e sulla voglia di tutti di mandare un segnale e fare cose belle". Lo ha detto il presidente della Fifa Gianni Infantino a margine dell'assemblea generale dell'Efc in corso a Roma. "Ho visto che a Milano è stata presa una decisione importante (il via libera alla vendita di San Siro a Inter e Milan, ndr), bisogna muoversi - ha aggiunto - Anche su Roma abbiamo sentito stamattina il sindaco. L'Italia è un paese di calcio, quattro volte campione del mondo, deve avere gli stadi più belli al mondo".