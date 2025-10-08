Tennis, Shanghai Masters: Musetti eliminato agli ottavi da Auger-Aliassime (6-4, 6-2)

Lorenzo Musetti è stato eliminato agli ottavi di finale dello Shanghai Masters. L'azzurro ha ceduto in due set a un pimpantissimo Felix Auger-Aliassime, che ora affronterà il francese Arhtur Rinderknech per un posto in semifinale. Il canadese ha dominato il match, dettandone i ritmi fin dai primissimi scambi, risultando letale al servizio e concedendo solo tre palle break all'avversario, tutte annullate. Un Musetti poco brillante, e anche parecchio nervoso nel finale, vede ora insidiata la sua ottava posizione nella Race, l'ultima buona per un posto nelle Atp Finals di Torino: con questa vittoria Auger-Aliassime lo avvicina infatti in classifica portandosi a 530 punti di distacco.