Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Tennis
TENNIS

Tennis, Shanghai Masters: Musetti eliminato agli ottavi da Auger-Aliassime (6-4, 6-2)

Il canadese si rifà sotto nella Race e insidia l'azzurro per un posto nelle Finals di Torino

08 Ott 2025 - 14:21
© Getty Images

© Getty Images

Lorenzo Musetti è stato eliminato agli ottavi di finale dello Shanghai Masters. L'azzurro ha ceduto in due set a un pimpantissimo Felix Auger-Aliassime, che ora affronterà il francese Arhtur Rinderknech per un posto in semifinale. Il canadese ha dominato il match, dettandone i ritmi fin dai primissimi scambi, risultando letale al servizio e concedendo solo tre palle break all'avversario, tutte annullate. Un Musetti poco brillante, e anche parecchio nervoso nel finale, vede ora insidiata la sua ottava posizione nella Race, l'ultima buona per un posto nelle Atp Finals di Torino: con questa vittoria Auger-Aliassime lo avvicina infatti in classifica portandosi a 530 punti di distacco.

IL MATCH IN TEMPO REALE

 1° set2° set3° set
F. Auger-Aliassime (CAN)66 
L. Musetti (ITA)42 

2° set

6-2: Vince Auger-Aliassime! Musetti ha un sussulto d'orgoglio e si porta sul 15-30, ma con tre punti di fila, tra cui due ace, il canadese chiude la questione: sarà lui ad affrontare Rinderknech ai quarti di finale.

5-2: Altro break di Auger-Aliassime! Il canadese si prende una palla break sul 40-30, Musetti riesce a portare il game ai vantaggi dove ne concede altre due e alla fine viene punito dall'avversario. L'azzurro, nervoso anche con l'arbitro, è a un game dall'eliminazione.

4-2: Auger-Aliassime va sul 40-0, poi si concede un errore e il suo primo doppio fallo del match, ma alla fine chiude il game consolidando il break.

3-2: Break Auger-Aliassime! Musetti si porta sullo 0-40, ma il canadese rientra in gioco di forza, porta il game ai vantaggi e strappa il turno di battuta all'azzurro, parecchio nervoso negli ultimi due punti.

2-2: Aguer-Aliassime si concede un piccolo errore sul 40-0, ma poi chiude il game senza tremare.

1-2: Col suo primo ace del secondo set, ma anche con qualche sofferenza e recuperando dal 30-15, Musetti tiene il servizio.

1-1: Musetti sembra faticare a trovare contromisure al servizio di Auger-Aliassime, che gli concede un solo 15 e si porta subito in parità.

0-1: Auger-Aliassime copre benissimo il campo e si conferma particolarmente a suo agio nelle discese a rete, porta Musetti ai vantaggi ma l'azzurro non gli concede palle break e tiene il turno di battuta in apertura di set.

1° set

6-4: Set Auger-Aliassime! Un paio di erroracci e un po' di nervosismo per Musetti, che chiude il game a zero e dopo 42' di partita si ritrova sotto di un set.

5-4: Musetti prova a rimanere nel set concedendo un solo 15 all'avversario nel suo turno di battuta, ora Auger-Aliassime servirà per il set.

5-3: Musetti prova a mettere un po' di pressione all'avversario vincendo anche lo scambio più lungo e spettacolare del match, ma Auger-Aliassime non si scompone minimamente e si porta a un game dalla vittoria del primo set.

4-3: Dopo essere stato sotto 0-40 Auger-Aliassime si riavvicina a Musetti, poi manda in corridoio la palla che lo avrebbe portato ai vantaggi e l'azzurro tiene il servizio.

4-2: La reazione di Musetti è quasi rabbiosa, si porta sullo 0-40 prendendosi addirittura tre palle break, ma il canadese le annulla tutte e ai vantaggi piazza il primo allungo della serata.

3-2: Break di Auger-Aliassime! Musetti per la prima volta si scompone, concede due palle break all'avversario che alla seconda chance lo punisce.

2-2: Anche Auger-Aliassime spinge molto al servizio, aggredendo anche bene sotto rete. Un ace e un solo 15 concesso a Musetti nel suo turno di battuta.

1-2: Ancora bene Musetti al servizio: l'azzurro concede un solo 15 all'avversario mettendo a referto anche il suo primo ace di serata.

1-1: Musetti mette pressione all'avversario portandosi sul 30-30, ma Auger-Aliassime non concede palle break e tiene il turno di battuta.

0-1: Musetti parte col piede giusto al servizio, colpendo con un ritmo insostenibile per l'avversario e tenendolo a zero nel primo game.

musetti
shanghai masters
tennis

Ultimi video

00:53
DICH BRONZETTI DA WIMBLEDON DICH

Bronzetti: "Vorrei vincere almeno un match"

00:57
MCH MEDVEDEV SPACCA TUTTO 25/8 MCH

Caos Medvedev: litiga con arbitro, aizza il pubblico ma poi perde e sfascia la racchetta

01:43
tennis

Musetti e Cobolli si fanno benedire verso gli Us Open 2025

05:00
DICH BINAGHI SU ATP FINALS 17/7 DICH

Binaghi: "Difficile pensare di poter fare meglio le Finals di Torino. Abbiamo vinto tutto, ma non mollo"

02:01
DICH JANNIK SINNER POST WIMBLEDON 13/7 DICH

Sinner: "Che emozione vedere i miei genitori e il mio team sul centrale"

01:24
DICH SANTOPADRE SU SINNER DICH

Santopadre: "Ha saputo reagire alla sconfitta di Parigi mentalmente e tatticamente"

01:04
DICH LORENZI SU SINNER DICH

Paolo Lorenzi: "L'inizio del secondo set è stata la chiave della partita per Sinner"

00:26
DICH CANE' SU SINNER 13/7 DICH

Canè: "Alla grande, cancellate le paure del Roland Garros"

01:55
DICH VAGNOZZI SU SINNER 13/7 DICH

Vagnozzi: "Serata speciale, è la prima volta che ho pianto nel box..."

01:11
DICH BINAGHI SU POLEMICHE 13/7 DICH

Binaghi: "Successo da gestire, se ci lasciano lavorare. Non tutti intorno sono contenti, ci sono invidie"

01:20
DICH BINAGHI SU TENNISTI ITALIANI 13/7 DICH

Binaghi: "Un grazie a Fognini, ora dobbiamo recuperare al più presto Berrettini"

00:59
DICH COBOLLI SU SINNER DICH

Cobolli su Sinner: "Orgogliosi di quello che sta facendo, è stato grande"

02:32
DICH BINAGHI SU SINNER 13/7 DICH

Binaghi su Sinner: "Coronamento di un ciclo, siamo in un'altra dimensione"

02:32
OTO SONEGO A WIMBLEDON 29/6 DICH

Sonego: "Qui ho bellissimi ricordi, arrivo carico e motivato"

04:00
DICH BERRETTINI DA WIMBLEDON 29/6 DICH

Berrettini: "Wimbledon speciale, quando sto bene posso combattere con tutti"

00:53
DICH BRONZETTI DA WIMBLEDON DICH

Bronzetti: "Vorrei vincere almeno un match"

I più visti di Tennis

Sinner alza bandiera bianca a Shanghai: si arrende ai crampi al terzo set e Griekspoor vola agli ottavi

Errani e Paolini conquistano anche Pechino! Battute in rimonta Kato e Stollar

Djokovic vomita in campo e tuona contro il Masters 1000 di Shanghai: "Condizioni brutali"

Sinner esce dal campo zoppicando e appoggiandosi alla racchetta FOTO

Djokovic sta ancora male ma vince: vomita, quasi sviene e alla fine batte Munar

Un solo punto per battere Alcaraz: gli Australian Open lanciano il "Million Dollar 1 Point Slam"

Notizie del giorno
Vedi tutti
15:02
Elba Legend Run, atto secondo: di corsa verso il futuro
I malumori dei tennisti
15:00
I malumori dei tennisti
Ronaldo miliardario
14:58
Ronaldo miliardario
U21, verso Italia-Svezia
14:56
U21, verso Italia-Svezia
Gattuso vuole il Mondiale
14:49
Gattuso vuole il Mondiale