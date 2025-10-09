Tonali: "Tornerò in Serie A, il livello si alza sempre di più"

Il centrocampista ha parlato ai canali social della Figc
L'Italia si ritrova a Coverciano, la missione è tra quelle più importanti: sei punti nelle sfide con Estonia e Israele per continuare a sperare nella qualificazione diretta al mondiale. Gli azzurri ci credono. Tra questi, uno dei leader del gruppo squadra, Sandro Tonali, che ai canali della Figc ha parlato anche della sua carriera, movimentata due stagioni fa da un inatteso addio al campionato italiano: "Serie A? Prima o poi tonerò, perché per un italiano c'è sempre la volontà di tornare nel suo paese. Magari non adesso, perché ora mi trovo bene in tutto. Ma non chiudo mai la porta".
L'addio al Milan, avvenuto nell'estate del 2023, ha segnato, di conseguenza, anche il momentaneo allontanamento dal campionato italiano: "Seguo sempre la Serie A, sta diventando sempre più bella. Ogni anno migliora, con squadre sempre più forti che aumentano il livello tecnico delle partite".
La concentrazione, ora, è tutta sull'obiettivo qualificazione per i prossimi mondiali: "Dopo la Norvegia tutte le partite sono fondamentali, sappiamo benissimo quanto valgono. Siamo pronti per affrontarle una alla volta. In allenamento ci divertiamo, facciamo tanto, il mister ci fa correre ma è importante divertirsi"