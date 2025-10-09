Tonali: "Tornerò in Serie A, il livello si alza sempre di più"

L'Italia si ritrova a Coverciano, la missione è tra quelle più importanti: sei punti nelle sfide con Estonia e Israele per continuare a sperare nella qualificazione diretta al mondiale. Gli azzurri ci credono. Tra questi, uno dei leader del gruppo squadra, Sandro Tonali, che ai canali della Figc ha parlato anche della sua carriera, movimentata due stagioni fa da un inatteso addio al campionato italiano: "Serie A? Prima o poi tonerò, perché per un italiano c'è sempre la volontà di tornare nel suo paese. Magari non adesso, perché ora mi trovo bene in tutto. Ma non chiudo mai la porta".