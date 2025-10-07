Basta un punto per battere Carlos Alcaraz: gli Australian Open lanciano la sfida con il ""Million Dollar 1 Point Slam"

Special guest Carlos Alcaraz, ma gli organizzatori scommettono che non sarà l'unico big al via: "Posso rivelare che il numero 1 al mondo Carlos Alcaraz sarà il protagonista dei giocatori professionisti nel Million Dollar 1 Point Slam, una nuova entusiasmante iniziativa in cui un punto può farti vincere 1 milione di dollari - ha spiegato Craig Tiley, direttore dell'Australian Open -. Ci saranno anche altri grandi nomi che saranno annunciati presto, ora ci sono un milione di motivi per prendere una racchetta e prepararti per gennaio".