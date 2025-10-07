Logo SportMediaset
Basta un punto per battere Carlos Alcaraz: gli Australian Open lanciano la sfida con il ""Million Dollar 1 Point Slam"

Gli organizzatori del primo Slam stagionale hanno annunciato un nuovo torneo d'esibizione, dove vince chi va a segno per primo

07 Ott 2025 - 13:01

"Il tennis è molto semplice: basta un punto per vincere ...". Si potrebbe parafrasare questa massima di un noto allenatore di calcio per presentare il 'Million Dollar 1 Point Slam', il nuovo torneo presentato dagli organizzatori dell'Australian Open e che andrà in scena a gennaio 2026, nella settimana che precederà il primo Slam stagionale.

La regola base sarà infatti realizzare per primi un punto, vincendo così la sfida e passando al turno successivo sino alla finale in programma alla Rod Laver Arena. Un'occasione aperta a tutti, che consentirà non solo di puntare alla vittoria di un milione di dollari, ma soprattutto di affrontare il numero 1 al mondo Carlos Alcaraz e magari pure batterlo. 

Come spiegato dagli organizzatori, il tutto si svolgerà con il classico sorteggio a eliminazione diretta, con il metodo "carta, sasso o forbici" per determinare chi serve o riceve. A prendere parte alla fase finale saranno ventidue tennisti professionisti e dieci dilettanti provenienti dall'intera Australia che proveranno a guadagnarsi un posto nei tornei di qualificazione che precederanno l'evento.

Special guest Carlos Alcaraz, ma gli organizzatori scommettono che non sarà l'unico big al via: "Posso rivelare che il numero 1 al mondo Carlos Alcaraz sarà il protagonista dei giocatori professionisti nel Million Dollar 1 Point Slam, una nuova entusiasmante iniziativa in cui un punto può farti vincere 1 milione di dollari - ha spiegato Craig Tiley, direttore dell'Australian Open -. Ci saranno anche altri grandi nomi che saranno annunciati presto, ora ci sono un milione di motivi per prendere una racchetta e prepararti per gennaio". 

alcaraz
australian open

