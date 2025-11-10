Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Tennis
TENNIS

Giocarsi il numero 1 in semifinale con Alcaraz: il curioso scenario che potrebbe riportare Sinner in vetta dopo le ATP Finals

Il 24enne di Sesto Pusteria deve puntare a chiudere il torneo da imbattuto, tuttavia il sorpasso potrebbe decidersi proprio in una sfida con lo spagnolo

di Redazione
10 Nov 2025 - 10:46

Jannik Sinner deve ancora scendere in campo alle ATP Finals, eppure il numero 1 del mondo è già svanito. Una "toccata e fuga" calcolata sin dall'inizio considerato che, con lo spostamento di una settimana del torneo in corso a Torino, l'azzurro ha perso i punti conquistati lo scorso anno e ha dovuto così cedere la vetta nuovamente a Carlos Alcaraz

Al netto dei 1500 punti persi dall'azzurro e i "soli" duecento ceduti dallo spagnolo, Alcaraz guida ora con 11.050 punti, 1.050 in più di Sinner che dovrà puntare a chiudere le ATP Finals da imbattuto per sperare di chiudere il 2025 in vetta. Il destino non sarà però nelle mani del 24enne di Sesto Pusteria visto che Alcaraz potrà difendere senza troppi patemi la posizione in classifica, considerata anche la vittoria all'esordio contro Alex De Minaur.

SE ALCARAZ VINCE TUTT'E TRE LE SFIDE NEL GIRONE, SINNER NUMERO 2 AL MONDO A FINE ANNO

All'orizzonte per Carlos Alcaraz si stagliano due sfide fondamentali per mantenere la vetta della classifica, quelle con Taylor Fritz e Lorenzo Musetti. Qualora lo spagnolo dovesse imporsi in entrambe i casi, l'iberico supererebbe il turno e rimarrebbe al comando della graduatoria lasciando Jannik Sinner al secondo posto.

SE SINNER PERDE UNA SFIDA ALLE ATP FINALS, ALCARAZ NUMERO 1 A FINE ANNO

La "conditio sine qua non" per sperare di vedere nuovamente Sinner in vetta alla classifica mondiale, è che l'azzurro vinca tutte le partite in programma alle ATP Finals e confermi il successo dello scorso anno. Basterebbe infatti anche una sconfitta nel girone per dire addio a questa impresa. 

SE ALCARAZ VINCE DUE SFIDE NEL GIRONE, POSSIBILE SFIDA IN SEMIFINALE CON SINNER PER IL NUMERO 1 

Se Carlos Alcaraz dovesse invece perdere una delle due sfide contro Taylor Fritz e Lorenzo Musetti, il murciano potrebbe giocarsi il numero 1 della classifica mondiale in semifinale. A quel punto Jannik Sinner dovrebbe sperare che lo spagnolo esca sconfitto da quel turno e non è detto che il "giustiziere" di Alcaraz non sia proprio l'allievo di Darren Cahill e Simone Vagnozzi. Qualora infatti Alcaraz dovesse chiudere il girone in seconda posizione e Sinner vincere il proprio, a quel punto i due si troverebbero nuovamente di fronte e la vetta della classifica ATP si deciderebbe in un incontro che saprebbe di storia. 

Sinner e Alcaraz si contendono il trofeo del numero uno del ranking: le foto già iconiche

1 di 28
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

sinner
alcaraz
atp finals

Ultimi video

01:11
DICH BINAGHI SU POLEMICHE 13/7 DICH

Binaghi: "Successo da gestire, se ci lasciano lavorare. Non tutti intorno sono contenti, ci sono invidie"

03:10
DICH JASMINE PAOLINI OTO 9(11 DICH

Paolini: "Una stagione positiva, con tanti cambiamenti"

03:52
DICH BINAGHI AI SORTEGGI FINALS 6/11 DICH

Binaghi: "Questa sarà un'edizione più grande, più bella e più entusiasmante"

02:23
DICH GAUDENZI AI SORTEGGI FINALS 6/11 DICH

Gaudenzi: "Avremo una settimana stupenda di tennis anche perché c'è in gioco il numero 1"

00:23
DICH SINNER DA PARIGI 1/11 DICH

Sinner: "Ho visto che Zverev faceva fatica, non è così che volevo vincere"

00:35
DICH SINNER POST VIENNA DICH

Sinner: "Molto speciale per me Vienna. Ora recupero in vista di Parigi"

00:33
DICH SINNER POST COBOLLI DICH

Sinner: "Bravo Cobolli, gran talento. Io non do nulla per scontato"

00:57
MCH MEDVEDEV SPACCA TUTTO 25/8 MCH

Caos Medvedev: litiga con arbitro, aizza il pubblico ma poi perde e sfascia la racchetta

01:43
tennis

Musetti e Cobolli si fanno benedire verso gli Us Open 2025

05:00
DICH BINAGHI SU ATP FINALS 17/7 DICH

Binaghi: "Difficile pensare di poter fare meglio le Finals di Torino. Abbiamo vinto tutto, ma non mollo"

02:01
DICH JANNIK SINNER POST WIMBLEDON 13/7 DICH

Sinner: "Che emozione vedere i miei genitori e il mio team sul centrale"

01:24
DICH SANTOPADRE SU SINNER DICH

Santopadre: "Ha saputo reagire alla sconfitta di Parigi mentalmente e tatticamente"

01:04
DICH LORENZI SU SINNER DICH

Paolo Lorenzi: "L'inizio del secondo set è stata la chiave della partita per Sinner"

00:26
DICH CANE' SU SINNER 13/7 DICH

Canè: "Alla grande, cancellate le paure del Roland Garros"

01:55
DICH VAGNOZZI SU SINNER 13/7 DICH

Vagnozzi: "Serata speciale, è la prima volta che ho pianto nel box..."

01:11
DICH BINAGHI SU POLEMICHE 13/7 DICH

Binaghi: "Successo da gestire, se ci lasciano lavorare. Non tutti intorno sono contenti, ci sono invidie"

I più visti di Tennis

Sinner nel mirino degli Schützen: "Parla pure del tuo orgoglio italiano, ma rispettaci"

DICH JASMINE PAOLINI OTO 9(11 DICH

Paolini: "Una stagione positiva, con tanti cambiamenti"

Djokovic vince in rimonta e fa 101 in carriera con regalo a Musetti: forfait Finals, ci sarà l'azzurro

Sinner e Alcaraz si contendono il trofeo del numero uno del ranking: le foto già iconiche

Atp Finals: domenica apre Alcaraz-De Minaur, Sinner e Musetti in campo lunedì

Sinner-Alcaraz, antipasto alle Finals: Jannik domina il set di allenamento

Notizie del giorno
Vedi tutti
12:33
Basket: l'arrivo di Mrsic non basta, Dinamo battuta dal Venezia
12:32
Roma: Gasperini perde Dovbyk per 4-6 settimane
12:26
Stellantis, John Elkann lancia l'allarme: servono "urgenti modifiche a norme europee sull'auto"
12:23
Insulto a Superga dopo Juve-Toro: Daspo in arrivo per un tifoso bianconero
12:22
Le pagelle di Piantanida: il gps di Celik scotta, il baby Pessina comprato per 10 palloni