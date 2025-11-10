Giocarsi il numero 1 in semifinale con Alcaraz: il curioso scenario che potrebbe riportare Sinner in vetta dopo le ATP Finals

Se Carlos Alcaraz dovesse invece perdere una delle due sfide contro Taylor Fritz e Lorenzo Musetti, il murciano potrebbe giocarsi il numero 1 della classifica mondiale in semifinale. A quel punto Jannik Sinner dovrebbe sperare che lo spagnolo esca sconfitto da quel turno e non è detto che il "giustiziere" di Alcaraz non sia proprio l'allievo di Darren Cahill e Simone Vagnozzi. Qualora infatti Alcaraz dovesse chiudere il girone in seconda posizione e Sinner vincere il proprio, a quel punto i due si troverebbero nuovamente di fronte e la vetta della classifica ATP si deciderebbe in un incontro che saprebbe di storia.