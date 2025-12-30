Logo SportMediaset

Milan, Nkunku verso l'addio? Tedesco lo vuole al Fenerbache

30 Dic 2025 - 12:18

Nemmeno il tempo di conquistare San Siro con una doppietta scacciacrisi, che Christopher Nkunku potrebbe già lasciare il Milan. Il discusso francese, acquistato in estate per rinforzare il reparto offensivo rossonero, è finito nel mirino del Fenerbahce. I turchi si sarebbero fatti avanti con un'offerta definita "allettante", tanto che il club di via Aldo Rossi ci starebbe pensando perché rientrerebbe della spesa fatta solo pochi mesi fa per l'ex Chelsea (una quarantina di milioni tra parte fissa e bonus). A volerlo sarebbe il tecnico Domenico Tedesco, che lo aveva lanciato ai tempi del Lipsia.

