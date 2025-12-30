Logo SportMediaset

F1, votano i team principal: Verstappen il migliore pilota del 2025

30 Dic 2025 - 12:28

Anche se per la prima volta in cinque anni ha perso il titolo di campione del mondo, è sempre lui, Max Verstappen, il re della Formula 1. A certificarlo, oltre ai dati e al tifo, è anche il verdetto di una giuria composta dai team principal delle scuderiw del circus, che hanno risposto ad un tradizionale sondaggio, organizzato e pubblicato dal sito ufficiale della Formula 1. L'olandese, che ha vinto sei degli ultimi nove Gran Premi, si è guadagnato i massimi riconoscimenti dai team principal per il quinto anno di fila, davanti al campione del mondo Lando Norris, confermatosi al secondo posto. Rispetto al 2024, la classifica è cambiata nelle altre posizioni, col compagno di squadra di Norris in McLaren, Oscar Piastri, salito al terzo posto col guadagno di una posizione. La stagione negativa della Ferrari è costata uno scivolone di quattro posizioni a Charles Leclerc, ora settimo, mentre a salire sono George Russell della Mercedes (quarto, +2) e il veterano della Aston Martin, Fernando Alonso (quinto, +4) che soffia la posizione a al connazionale Carlos Sainz (sesto, -1). Le ultime tre posizioni nella top 10 sono occupate da due esordienti, Ollie Bearman della Haas (ottavo) e Isack Hadjar (nono), appena passato dalla Racing Bulls alla Red Bull, e dall'altro veterano Nico Hulkenberg (decimo, -2).

