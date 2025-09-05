Sinner a caccia della finale, big match tra Alcaraz e Djokovic

La finale degli Us Open al femminile è già diventata realtà: Aryna Sabalenka (1) sfiderà Amanda Anisimova (8), unica superstite statunitense. Ora ci si aspettano grandi cose dalle semifinali al maschile, che dovranno stabilire chi si giocherà il trofeo domenica a Flushing Meadows. Tutti gli occhi dell'Italia tennistica sono fissati su Jannik Sinner che, dopo aver passeggiato con Bublik e aver dominato il derby con Musetti, sfida in semifinale uno dei pochi tennisti con cui ha uno score negativo. Contro Auger-Aliassime infatti vanta una sola vittoria, quest'anno nei quarti di Cincinnati (6-0, 6-2) e tre ko: uno per walkover e due sul campo, targati 2022. Il tennista canadese è rinato a sorpresa in questi Us Open, ma Jannik è favorito: all'una di notte italiana si gioca per la storia e per difendere il titolo conquistato un anno fa. Centrare la finale consentirebbe a Sinner di potersi giocare il tutto per tutto per restare al numero uno al mondo, e coronerebbe un torneo perfetto: ha perso un solo set, il primo contro Shapovalov. Jannik vuole proseguire nel suo percorso netto, per poi incrociare un altro dei big three nella finalissima di domenica. In caso di vittoria, Sinner avrebbe ottenuto almeno la finale in ogni Slam stagionale: sin qui ha vinto Australian Open e Wimbledon, perdendo (in rimonta) il Roland Garros. Una stagione che, nonostante la leadership mondiale sia a rischio per la mini-squalifica e lo stop forzato, è da incorniciare.