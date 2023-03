La Sabalenka attacca: "Mai così tanto odio negli spogliatoi, ma io non ho fatto nulla"

GUERRIA RUSSIA-UCRAINA

La denuncia della tennista bielorussa: "Ho avuto strane conversazioni, ma non con le donne”

© Getty Images La tennista bielorussa Aryna Sabalenka ha raccontato in conferenza stampa i momenti difficili vissuti nell’ultimo anno a causa della sua nazionalità. "È stato davvero difficile per me perché non ho mai affrontato così tanto odio negli spogliatoi - ha spiegato - Ci sono molti haters su Instagram quando perdo le partite, ma negli spogliatoi non l'avevo mai affrontato". Alcune di queste incomprensioni sono avvenute con componenti dell'entourage di colleghe: "Ho avuto alcuni, non proprio litigi, ma strane conversazioni, non con le ragazze, ma con i membri della loro squadra. È stata dura. È stato un periodo difficile. Ma ora sta migliorando".

La 24enne bielorussa che, come i suoi connazionali i colleghi russi dopo l'invasione dell'Ucraina gioca sotto bandiera neutrale ed è stata esclusa da Wimbledon, ha raccontato prima del via del torneo di Miami di quanto sia stato difficile dal punto di vista psicologico. "Ho capito che non è stata colpa mia e non ho fatto loro del male. E sono sicura che anche le altre atlete russe e bielorusse non hanno fatto più niente agli ucraini. Mi sono appena resa conto che queste sono tutte emozioni e devo ignorarle, concentrarmi su me stessa… non posso controllare le emozioni degli altri".

La Sabalenka ha vissuto una situazione particolare proprio a Indian Wells in uno dei primi turni, quando ha vinto senza giocare per il ritiro dell'avversaria Lesia Tsurenko poco prima del match. La tennista ucraina ha detto di aver subito un attacco di panico dopo una chiacchierata con l'amministratore delegato della Women's Tennis Association (WTA) Steve Simon sulla risposta dello sport all'invasione della Russia.

Vedi anche olimpiadi Ucraina: Zelensky mette al bando per 50 anni 4 membri russi del Cio