Ucraina: Zelensky mette al bando per 50 anni 4 membri russi del Cio

© Getty Images

Il presidente ucraino Vladimir Zelensky ha messo al bando per 50 anni quattro membri russi del Comitato Olimpico Internazionale, decretando che non possano più entrare in Ucraina e anche il blocco dei beni da loro posseduti sul territorio ucraino. Si tratta di Shamil Tarpischev, ex tennista e presidente della Federtennis russa, dell'olimpionica del salto con l'asta Yelena Isinbayeva, membri effettivi, oltre che dei membri onorari Vitaly Smirnov e Alexander Popov, ex olimpionico di nuoto.