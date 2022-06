Roland Garros: Swiatek non si ferma più, a Cilic la maratona con Rublev

ROLAND GARROS

La numero 1 del mondo supera la Pegula e in semifinale affronterà la Kasatkina, il croato riesce a passare in cinque set sul russo

Inarrestabile la corsa della numero 1 del mondo Swiatek al Roland Garros: la polacca supera nei quarti di finale l’americana Pegula 6-3, 6-2 e centra così la 33esima vittoria consecutiva che vale la semifinale contro la russa Kasatkina, vincitrice a sua volta 6-4, 7-6 nel derby con la Kudermetova. In campo maschile, Cilic raggiunge la semifinale grazie alla sofferta vittoria contro Rublev: 5-7, 6-3, 6-4, 3-6, 7-6 il punteggio della maratona. © Getty Images

TABELLONE MASCHILE

Instancabile Marin Cilic che vola in semifinale al Roland Garros per la prima volta in carriera. Il croato esce vincitore dalla sofferta e lottata maratona contro il russo Rublev nei quarti di finale: 5-7, 6-3, 6-4, 3-6, 7-6(2) il punteggio in favore di Cilic (testa di serie numero 20) che torna in semifinale di uno Slam dopo quattro anni dall’Australian Open 2018 e timbra così il cartellino nel penultimo atto di almeno tutti e quattro i tornei più importanti del mondo. Si ferma ancora una volta ai quarti il numero 7 del mondo, sopraffatto nel tie-break del quinto set da un avversario ispirato e più bravo a giocare senza paura i punti importanti, aggrappandosi anche a un implacabile servizio e in particolare 33 ace.

TABELLONE FEMMINILE

Sarà tra Swiatek e Kasatkina la seconda semifinale del torneo femminile di Parigi, oltre a quella che vede protagonista la nostra Martina Trevisan con l’americana Gauff. Entrambe le sfide sono in programma giovedì pomeriggio. Nei match odierni di quarti di finale invece, nessun problema per la numero 1 del mondo che prosegue spedita la sua marcia di imbattibilità con 33 vittorie consecutive in stagione. Sul velluto come sempre quindi la Swiatek contro la statunitense Pegula (ko 6-3, 6-2), mentre fatica un po’ di più la Kasatkina nel derby russo contro la Kudermetova: 6-4, 7-6(5) per la giustiziera di Camila Giorgi in ottavi di finale.