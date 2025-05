Roland Garros, Sinner: "Contento di come ho gestito la situazione, soprattutto nel terzo set"

Esordio vincente per Jannik Sinner che ha superato al primo turno del Roland Garros il padrone di casa Arthur Rinderknech, soffrendo solo nel terzo set dove ha dovuto recuperare uno svantaggio di 4-0. "Il primo match non è mai facile, sono contento di come ho gestito la situazione, soprattutto nel terzo set. Ci siamo già incontrati in altre occasioni, sapevo come affrontarlo - ha detto nell'intervista a in campo a fine partita ai microfoni di Eurosport -. Ringrazio anche il pubblico, avete fatto il tifo per lui ma con rispetto. Lui nel terzo set ha giocato in modo fantastico, io sono tornato in partita dopo il break. Se fossi andato 0-5 sarebbe stato davvero difficile recuperare. Ho costruito la fiducia punto dopo punto e lui ha cominciato a sbagliare. Ho avuto l'atteggiamento giusto e sono contento di come mi sono comportato".