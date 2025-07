Bonicelli, presidente società: "Si studia il rientro in Italia"

"La situazione è stabile, il ragazzo di tanto in tanto viene risvegliato per seguire un percorso standard in questo genere di problematiche". Paolo Gilardoni, presidente della lecchese Ghislanzoni GAL per la quale gareggia Lorenzo Bonicelli al telefono con l'ANSA parla della situazione del ginnasta ricoverato in Germania dopo il grave incidente agli anelli. "I medici stanno procedendo per piccoli passi - ha aggiunto dopo esser tornato nella notte in Italia -. Il risveglio avviene in maniera programmata e ci vorrà tanto tempo ancora. Il ragazzo, dopo un trauma spinale, anche dal punto di vista biologico, deve essere stabilizzato per essere trasferito in luoghi più vicini alla vita familiare. Siamo nelle prime 72 ore dall'evento e l'organismo è ancora scombussolato. Bisogna aver pazienza per capire una diagnosi più certa". Gilardoni ha poi concluso parlando delle possibilità di riportare in Italia Lorenzo: "Con la famiglia ci stiamo muovendo dal punto di vista logistico, stiamo selezionando il punto di rientro e ne stiamo valutando diversi che siano compatibili con la sua situazione. Ma tutto questo è da verificare di ora in ora. Adesso non ci sono ancora risposte utili".