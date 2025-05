Roland Garros, Sinner non stecca l'esordio: Rinderknech liquidato in tre set

Buona la prima per Jannik Sinner, che non sbaglia nel turno inaugurale degli Open di Francia. Sul Philippe-Chatrier, campo principale del Roland Garros, l'altoatesino e numero uno del mondo sconfigge in tre set il francese Arthur Rinderknech: 6-4, 6-3, 7-5 il punteggio, arrivato dopo 2h13' di gioco e una grandissima rimonta nell'ultimo parziale. Sinner approccia il match nel modo giusto, contro un avversario che prova a mettergli pressione partendo subito ad altissimo ritmo. Rinderknech resiste sul proprio servizio e ha anche tre palle-break su quello di Jannik, che però si vede annullare prima di perdere il terzo gioco ai vantaggi. L'equilibrio resiste fino al 4-4, dove Sinner piazza il primo allungo: servizio a zero e poi chiusura del set sul 6-4 in 41', per iniziare a spezzare la sicurezza del rivale. Ancor più dominato il secondo set, che vede Sinner portarsi subito sul 4-1 tenendo benissimo il servizio e sfruttando qualche errore del rivale. La reazione di Rinderknech c'è, ma è ampiamente gestibile e l'azzurro chiude sul 6-3: solo tre punti persi sul suo servizio, è un Sinner spaziale. La disabitudine a giocare sui cinque set, frutto dei tre mesi di stop, si fa però sentire nel terzo parziale.



Rinderknech sente l'odore della preda e si carica a dismisura, cercando di portare con sé anche il pubblico dello Chatrier e assumendo qualche atteggiamento provocatorio nei confronti di Sinner. La mossa non funziona perché l'azzurro, sotto 4-0, mantiene la calma e la lucidità, rientrando in gioco con un impeto da vero campione: riprende il suo dominio nel gioco, che porta al 5-5 e rimette in sesto il set. Il francese perde la sua occasione e il turno di battuta seguenti al pareggio dei giochi (da 4-0 e 5-2), e perde anche la testa con un doppio fallo evitabile. Sinner serve così per il match e non sbaglia: chiusura sul 6-4, 6-3, 7-5 dopo 2h13'. Ora sfiderà un altro francese, il veterano Gasquet: quest'ultimo ha vinto il derby contro Atmane (6-2, 2-6, 6-3, 6-0). Per il momento sono cinque gli italiani qualificati al secondo turno: Sinner, Musetti e Gigante al maschile più Paolini e Cocciaretto nel tabellone femminile. Domani gli ultimi quattro azzurri in gioco: Bellucci sfiderà Draper (5), Passaro affronterà de Jong, Cobolli sarà di fronte a Cilic e Arnaldi affronterà Auger-Aliassime (29).