Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Tennis
L'ANNUNCIO

Roger Federer torna in campo: a ottobre esibizione in doppio a Shanghai

L'ex numero uno al mondo sarà protagonista dell'evento "Roger & Friends Celebrity Doubles Match"

11 Ago 2025 - 12:58
© Getty Images

© Getty Images

Roger Federer torna in campo. Sarà solo una esibizione, in doppio, a Shanghai il prossimo ottobre, ma quanto basta per riaccendere gli animi dei tanti tifosi del campione svizzero. Re Roger, come accaduto lo scorso anno, sarà protagonista dell'evento "Roger & Friends Celebrity Doubles Match", un match-show di doppio, in programma il 10 ottobre nel corso del Masters 1000 maschile: Federer è atteso insieme agli attori di casa Donnie Yen e Leo Wu, oltre all'ex tennista asiatica Jie Zheng, campionessa Slam in doppio agli Australian Open e Wimbledon nel 2006. Ad annunciare la sua presenza è stato lo stesso Federer che si è ritirato nel 2022: "Sono felice di dirvi che giocherò un doppio a Shanghai, un posto sempre speciale per me e per i fan, ci vediamo il 10 ottobre, vi aspetto" le parole dell'ex n.1 del tennis in un video postato sui social. Federer giocherà sul campo centrale della Qizhong Forest Sports City Arena. 

Visualizza il post su Instagram
 
roger federer
tennis
atp shanghai

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

02:29
DICH PAOLINI DA WIMBLEDON DICH

Paolini: "Wimbledon per me speciale"

05:00
DICH BINAGHI SU ATP FINALS 17/7 DICH

Binaghi: "Difficile pensare di poter fare meglio le Finals di Torino. Abbiamo vinto tutto, ma non mollo"

02:01
DICH JANNIK SINNER POST WIMBLEDON 13/7 DICH

Sinner: "Che emozione vedere i miei genitori e il mio team sul centrale"

01:24
DICH SANTOPADRE SU SINNER DICH

Santopadre: "Ha saputo reagire alla sconfitta di Parigi mentalmente e tatticamente"

01:04
DICH LORENZI SU SINNER DICH

Paolo Lorenzi: "L'inizio del secondo set è stata la chiave della partita per Sinner"

00:26
DICH CANE' SU SINNER 13/7 DICH

Canè: "Alla grande, cancellate le paure del Roland Garros"

01:55
DICH VAGNOZZI SU SINNER 13/7 DICH

Vagnozzi: "Serata speciale, è la prima volta che ho pianto nel box..."

01:11
DICH BINAGHI SU POLEMICHE 13/7 DICH

Binaghi: "Successo da gestire, se ci lasciano lavorare. Non tutti intorno sono contenti, ci sono invidie"

01:20
DICH BINAGHI SU TENNISTI ITALIANI 13/7 DICH

Binaghi: "Un grazie a Fognini, ora dobbiamo recuperare al più presto Berrettini"

00:59
DICH COBOLLI SU SINNER DICH

Cobolli su Sinner: "Orgogliosi di quello che sta facendo, è stato grande"

02:32
DICH BINAGHI SU SINNER 13/7 DICH

Binaghi su Sinner: "Coronamento di un ciclo, siamo in un'altra dimensione"

02:32
OTO SONEGO A WIMBLEDON 29/6 DICH

Sonego: "Qui ho bellissimi ricordi, arrivo carico e motivato"

04:00
DICH BERRETTINI DA WIMBLEDON 29/6 DICH

Berrettini: "Wimbledon speciale, quando sto bene posso combattere con tutti"

00:53
DICH BRONZETTI DA WIMBLEDON DICH

Bronzetti: "Vorrei vincere almeno un match"

04:12
DICH COBOLLI DA WIMBLEDON DICH

Cobolli su Wimbledon: "Con le scarpette da calcio sarei nella top 5"

02:29
DICH PAOLINI DA WIMBLEDON DICH

Paolini: "Wimbledon per me speciale"

I più visti di Tennis

Sinner in scioltezza con Galan, Musetti subito out a Cincinnati

Alcaraz mette Sinner nel mirino: il piano di Carlitos per prendersi il 1° posto del ranking

Sinner contro Alcaraz anche a golf? "No, è troppo forte per me..."

La campagna Us Open di Sinner scatta oggi a Cincinnati: in serata contro Galan

Alcaraz "risponde" a Sinner: anche Carlos al terzo turno a Cincinnati

Il servizio e l'altezza: ecco le armi di Diallo per fermare Sinner al Masters 1000 di Cincinnati

Notizie del giorno
Vedi tutti
Non solo Calabria
14:12
Non solo Calabria
L'arma in più della Roma
14:11
L'arma in più della Roma
Edizione ore 13.00 dell'11 agosto
14:08
Edizione ore 13.00 dell'11 agosto
Preliminari Coppa Italia
14:08
Preliminari Coppa Italia
Calciomercato Live
14:07
Calciomercato Live