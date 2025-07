Ranking Atp: Sinner sempre più primo, Cobolli sale al numero 18

RANKING WTA: SABALENKA REGINA, PAOLINI NONA

Diverse variazioni in chiave italiana nella classifica mondiale femminile pubblicata stamane dalla Wta dopo la conclusione dei Wta 250 di Amburgo e Iasi. Anche questa settimana sono tre le azzurre tra le prime cento. Leader tricolore è sempre Jasmine Paolini: la 29enne di Bagni di Lucca, che si è presa una pausa dopo Wimbledon saltando anche la Hopman Cup, è stabile sulla nona poltrona. Alle sue spalle fa sei passi indietro Lucia Bronzetti, numero 70, mentre scende di un gradino Elisabetta Cocciaretto, ora numero 77. Perde quattro posizioni anche Lucrezia Stefanini, che scende al numero 151, mentre ne perde sei Nuria Brancaccio, ora numero 180. Fa un passo indietro anche Giorgia Pedone, ora numero 210. Questa settimana Cocciaretto e Stefanini (ripescata come lucky loser) sono in tabellone nel Wta 250 di Praga. Nessuna variazione nella top ten del ranking. Al comando c'è sempre Aryna Sabalenka, per la quarantesima settimana consecutiva (la 48esima complessiva: lo era stata già dall'11 settembre al 5 novembre 2023): la 27enne di Minsk mantiene 4.751 punti di vantaggio sulla campionessa di Parigi, la statunitense Coco Gauff, che ribadisce il 'best ranking'. Sul terzo gradino del podio c'è la regina di Wimbledon, la polacca Iga Swiatek, ex numero uno del mondo che aveva perso la leadership lo scorso autunno dopo 125 settimane complessive (le ultime 50 consecutive). Questa la top ten del ranking Wta. 1. Aryna Sabalenka, Aryna 12.420; 2. Coco Gauff (Usa) 7.669; 3. Iga Swiatek (Pol) 6.813 punti; 4. Jessica Pegula (Usa) 6.423; 5. Mirra Andreeva (Rus)5.163; 6. Qinwen Zheng (Chn) 4.553; 7. Amanda Anisimova (Usa) 4.470; 8. Madison Keys (Usa) 4.3749. Jasmine Paolini (Ita) 3.57610. Paula Badosa (Esp) 3.454.