Arriva Spa-Francorchamps: la prima di Charles, l'ultima di Lewis

Ecco appunto, sir Lewis: grazie al sette volte iridato, la Ferrari si presenta in Belgio da parziale campionessa in carica, visto che Hamilton è salito un anno fa sul gradino più alto del podio di Spa-Francorchamps. Anzi no, perché a tagliare per primo il traguardo in quella occasione era stato il suo compagno di squadra (in Mercedes) Russell, di lì a poco retrocesso per irregolarità tecnica: monoposto sottopeso. Vittoria assegnata ad Hamilton quindi e non una a caso, perché il successo ereditato domenica 28 luglio 2024 dal suo (allora) "delfino" in Mercedes sarebbe rimasta l'ultima (per meglio dire la più... recente) di sir Lewis nel Mondiale. È passato un anno insomma e - "brodino" cinese a parte, nel senso della Sprint di Shangai - il quarantenne campione ferrarista non è più riuscito a rimettere piede in cima al podio.