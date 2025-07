Slittino: squadra 'A' a Bressanone dal 23/7, gruppo junior/Yog a Maranza

Allenamento a Maranza, in provincia di Bolzano, per la squadra junior/YOG di slittino su pista artificiale, convocata dal direttore tecnico Armin Zoeggeler nelle giornate di martedì 22 e mercoledì 23 luglio con Leon Haselrieder, Manie Weissensteiner, Leo Hinteregger, Philipp Brunner, Fabian Beikircher, Mirjam Stampfl, Katharina Sofie Kofler, Johanna Unterkircher, Alexandra Oberstolz, Tamara Oberstolz ed Helena Prosch, seguite dai tecnici Guenther Taschler e Kevin Fischnaller. La squadra A sarà invece presente a Bressanone presso il Palaghiaccio mercoledì 23 luglio per fare prove di spinta con Dominik Fischnaller, Ivan Nagler, Fabian Malleier, Emanuel Rieder, Leon Felderer, Alex Gufler, Simon Kainzwaldner, Lukas Peccei, Annalena Huber, Nadia Falkensteiner, Andrea Voetter, Verena Hofer, Sandra Robatscher, Marion Oberhofer e Nina Zoeggeler, con i tecnici Klaus Kofler e Mattias Schnitzer.