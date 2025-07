Mondiale per Club, pressioni sulla FIFA dalle società: giocare ogni due anni per aumentare i ricavi

Ci sarebbe già stato un primo colloquio informale tra i vertici di diversi club e rappresentanti della FIFA, anche se al momento non è stata presentata alcuna richiesta ufficiale. Da Zurigo un Mondiale ogni due anni viene ritenuto irrealizzabile, sia da un punto di vista logistico che strettamente economico. Sono arrivate indicazioni positive dal nuovo torneo, la FIFA è soddisfatta, ma al momento non c’è alcuna intenzione di proporre un’edizione biennale del Mondiale per Club. Il torneo in America ha visto la distribuzione di circa un miliardo di euro tra le 32 squadre partecipanti, cifra impossibile da replicare se si organizzasse un torneo ogni due anni. Oltre all’aspetto economico, c’è da tenere conto anche delle problematiche dal punto di vista logistico. Giocare un Mondiale per Club ogni due anni andrebbe a intasare ancor di più il calendario internazionale, creando ulteriori tensioni soprattutto con la UEFA. L’obiettivo è quello di organizzare al meglio l’edizione del 2029, a cominciare dalla decisione della sede del torneo. Tra i principali candidati per l’organizzazione c’è il Qatar, che ha strutture e fondi necessari dopo aver organizzato il Mondiale del 2022. Il problema, come per l’edizione di tre anni fa, sarebbe rappresentato dal clima e si dovrebbe disputare il torneo a dicembre, creando ulteriori problemi in un calendario internazionale già piuttosto complesso da gestire.