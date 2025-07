Cobolli vince e porta l'Italia in finale di Hopman Cup. Poi la dedica a Fognini: "Scelto il tennis per te"

Il tennista romano, fresco di quarti di finale a Wimbledon, dopo aver portato l'Italia in finale alla Hopman Cup ha voluto dedicare la vittoria proprio all'ex collega: "È uno dei giocatori che mi ha fatto scegliere questo sport. Vi chiedo un grandissimo applauso per lui", e il pubblico di Bari non si è fatto pregare, rispondendo all'apello con una standing ovation. Poi Cobolli, in lacrime, ha aggiunto: "Se sono il tennista di oggi, è anche grazie a te".