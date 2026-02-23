Sci, torna la Coppa del Mondo: Brignone tra le convocate per le gare in Andorra
Archiviata la felice avventura olimpica, lo sci alpino si rituffa nell'atmosfera della Coppa del mondo, che presenta un fine settimana dedicato alla velocità nella località di Soldeu, in Andorra.
Si comincia venerdì 27 febbraio con la disputa della discesa, seguiti nei giorni successivi da due supergiganti, uno dei quali recupera quello cancellato a Zauchensee. Con l'infortunio di Lindsey Vonn, si riaprono i giochi nelle due classifiche di specialità quando mancano quattro gare per disciplina alla conclusione. In discesa l'americana conduce con 400 punti davanti a Emma Aicher con 256 e Kira Weidel-Winkelmann con 232, mentre Laura Pirovano è quarta con 207, Nicol Delago e Sofia Goggia quinte con 180. In supergigante Goggia indossa il pettorale di leader con 280 punti davanti a Alice Robinson con 220 e Lindsey Vonn con 190.
La squadra azzurra schiererà Allemand Sara, Brignone Federica, Curtoni Elena, Delago Nadia, Delago Nicol, Goggia Sofia, Melesi Roberta, Pirovano Laura, Thaler Sara, Zenere Asja. Ricordiamo che l'Italia può schierare nove atlete in discesa e dieci in supergigante (Allemand ha il posto fisso). L'unica vittoria per i nostri colori a Soldeu porta la firma di Brignone nel supergigante disputato nella stagione 2015/16.