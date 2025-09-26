WTA 1000 di Pechino, Jasmine Paolini sconfigge all'esordio Anastasija Sevastova

Jasmine Paolini parte con il piede giusto al WTA 1000 di Pechino e all'esordio sul campo cinese ha conquistato la vittoria con la lettone Anastasija Sevastova. La 29enne toscana ha sconfitto la lettone al secondo turno per 6-1 6-3 incontrando così al terzo turno l'americana Sofia Kenin, numero 26 al mondo e in grado di imporsi sulla russa Polina Kudermetova per 6-4 6-2.