WTA 1000 di Pechino, Jasmine Paolini sconfigge all'esordio Anastasija Sevastova

La 29enne toscana ha sconfitto la lettone per 6-1 6-3 accedendo al terzo turno contro l'americana Sofia Kenindi Marco Cangelli
Jasmine Paolini parte con il piede giusto al WTA 1000 di Pechino e all'esordio sul campo cinese ha conquistato la vittoria con la lettone Anastasija Sevastova. La 29enne toscana ha sconfitto la lettone al secondo turno per 6-1 6-3 incontrando così al terzo turno l'americana Sofia Kenin, numero 26 al mondo e in grado di imporsi sulla russa Polina Kudermetova per 6-4 6-2.
Primo set caratterizzato dal dominio di Paolini che ha però faticato a ingranare la marcia nei primi game tanto da concedere due palle break a Sevastova nel terzo gioco, prontamente annullate dall'azzurra che ha così trovato fiducia. La 29enne di Castelnuovo di Garfagnana ha preso così il sopravvento sull'avversaria realizzando il break decisivo al quarto game nonostante un tentativo di rimonta da parte della lettone, ma soprattutto accelerando con il proseguo della partita e chiudendo il set con un netto 6-1.
La sfida ha quindi preso una piega decisamente a favore dell'azzurra che ha strappato il servizio a zero nel primo game del secondo set concedendo poco alla sfidante, capace soltanto di pungere nei seguenti turni di servizio che le hanno permesso di rimanere in partita. Al quinto game Sevastova trova però un momento di riscatto rischiando di realizzare il contro-break, ma Paolini resiste e chiude senza patemi la sfida sul 6-3.
