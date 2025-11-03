WTA Finals: Hsieh e Ostapenko superano Paolini e Errani nella seconda giornata del doppio

Giornata difficile per Jasmine Paolini e Sara Errani che, dopo la vittoria all'esordio, sono uscite sconfitte dalla seconda sfida del girone alle WTA Finals di doppio contro Su-Wei Hsieh e Jelena Ostapenko. La taiwanese e la lettone si sono imposte per 6-3, 6-4 in poco più di un'ora di gioco complicando la corsa delle azzurre che dovranno battere Elise Mertens e Veronika Kudermetova per sperare nella qualificazione alle semifinali.