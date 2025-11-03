WTA Finals: Hsieh e Ostapenko superano Paolini e Errani nella seconda giornata del doppio

La taiwanese e la lettone si sono imposte sulle azzurre per 6-3, 6-4 in poco più di un'ora di giocodi Redazione
Giornata difficile per Jasmine Paolini e Sara Errani che, dopo la vittoria all'esordio, sono uscite sconfitte dalla seconda sfida del girone alle WTA Finals di doppio contro Su-Wei Hsieh e Jelena Ostapenko. La taiwanese e la lettone si sono imposte per 6-3, 6-4 in poco più di un'ora di gioco complicando la corsa delle azzurre che dovranno battere Elise Mertens e Veronika Kudermetova per sperare nella qualificazione alle semifinali.
Inizio da dimenticare per Paolini ed Errani con le italiane che cedono il servizio nei primi due turni a disposizione dovendo quindi accelerare per rientrare in partita. La toscana e l'emiliana riescono a mettere a segno un contro-break, tuttavia è al sesto game che hanno la grande occasione di pareggiare i conti, mancando per il punto per ben due volte. Paolini ed Errani perdono così la concentrazione subendo nuovamente un break e chiudendo la frazione di gioco sul 6-3.
La fatica prosegue anche nel secondo set dove il tandem azzurro è costretto a ricorrere ai vantaggi per mantenere la battuta, tuttavia il break è solo una questione di tempo e nel decimo game si fanno rimontare da 40-15 subendo così il punto decisivo del 6-4.