Next Gen, Sinner devastante: de Minaur non può nulla in finale

A MILANO

Da wild card del torneo a campione, battendo in finale il numero 18 del mondo. Jannik Sinner completa un torneo Next Gen Atp Finals 2019 da impazzire conquistando il titolo dopo una finale dominata 4-2 4-1 4-2 contro l’australiano Alex de Minaur. Match fantastico da parte del 18enne italiano che non lascia mai scampo al proprio avversario, in un mix entusiasmante di colpi solidi, veloci, di classe e scelte tattiche impeccabili. E' Sinner il re del tennis del futuro

































































Ultime gallery Vedi tutte

Jannik Sinner non sembra avere appena compiuto 18 anni per il tennis che esprime, le scelte che compie in campo e l’approccio mentale che ha ad ogni punto. Anche il numero 18 al mondo, l’australiano Alex de Minaur, ha lo sguardo spaesato di fronte a quello che inizia a essere qualcosa di più di un talento cristallino del tennis italiano che già sorride con Matteo Berrettini. La finale del Next Gen Atp Finals 2019 a Milano è senza storia in favore di Sinner che spazza via de Minaur senza alcuna possibilità di replica, in tre set esemplari per conduzione tattica e scelte tecniche. Il primo, in equilibrio, si decide nel sesto game, quando Sinner strappa il servizio all’avversario con un game praticamente perfetto conquistando così il primo set. Nel secondo parziale si susseguono i colpi di classe, veloci e potenti del tennista italiano che piazza subito il break avanzando 2-0, prima di giocare come fosse un veterano, annullare due palle break a de Minaur e conquistare di forza il secondo set con il punteggio di 4-1. Terzo set in cui Sinner sfodera un rovescio vincente luccicante per piazzare un altro break e avvicinarsi al titolo, in vantaggio 2-1. De Minaur di rabbia rimane attaccato al match, prima di cedere quasi inevitabilmente nel sesto gioco. L’ennesimo colpo sbagliato consegna a Sinner il titolo e al tennis mondiale un giocatore che sembra essere un predestinato.