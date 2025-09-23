ATP 250 di Chengdu, Tabilo supera Musetti in finale e nega il terzo successo nel circuito all'azzurro

Discorso diverso per la seconda frazione con Musetti che ha saputo uscire da una situazione di difficoltà al servizio facendo pesare la differenza tecnica già al secondo game, portandosi a casa il break confermando poco dopo. Il carrarino ha avuto un'ulteriore occasione al quarto game complice una serie di errori gratuiti da parte dell'avversario, ma il sudamericano è riuscito a salvarsi con cinque ace in un gioco particolarmente lungo. Musetti non si è perso d'animo e all'ottavo game ha chiuso la pratica portandosi a casa il secondo break e il set per 6-2.