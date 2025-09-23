Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Tennis
TENNIS

ATP 250 di Chengdu, Tabilo supera Musetti in finale e nega il terzo successo nel circuito all'azzurro

Il 23enne di Carrara è stato sconfitto per 3-6 6-2 6-7 dal cileno rimanendo in corsa per un posto alle ATP Finals in programma a Torino 

di Marco Cangelli
23 Set 2025 - 15:52
© Getty Images

© Getty Images

Lorenzo Musetti non riesce a cancellare il tabù legato all'ATP 250 di Chengdu e, dopo aver perso la finale nel 2024, è uscito nuovamente sconfitto nella sfida che assegnava il titolo. Dopo quasi tre ore di gara, il giovane carrarino è stato sconfitto per 3-6 6-2 6-7 (5) dal cileno Alejandro Tabilo rimanendo in corsa per un posto alle ATP Finals in programma a Torino a novembre. 

Primo set complicato per il toscano con Tabilo che ha mostrato tutta la propria reattività al servizio riuscendo a resistere al tentativo di Musetti di compiere uno strappo al terzo game e centrare il break al quinto. Il 23enne di Carrara ha però faticato nei propri turni di battuta dovendo spesso usufruire della seconda e pagando lo scotto all'ottavo game. Le risposte di Tabilo hanno frenato Musetti consentendo al cileno di portarsi a casa il set per 6-3.

Discorso diverso per la seconda frazione con Musetti che ha saputo uscire da una situazione di difficoltà al servizio facendo pesare la differenza tecnica già al secondo game, portandosi a casa il break confermando poco dopo. Il carrarino ha avuto un'ulteriore occasione al quarto game complice una serie di errori gratuiti da parte dell'avversario, ma il sudamericano è riuscito a salvarsi con cinque ace in un gioco particolarmente lungo. Musetti non si è perso d'animo e all'ottavo game ha chiuso la pratica portandosi a casa il secondo break e il set per 6-2.

Terza frazione di gioco decisiva con Musetti che ha saputo ben rispondere a un ispirato Tabilo, tornato in gioco dopo il difficile momento vissuto. Complice una precisione con le prime che non si era vista nelle prime battute della sfida, l'azzurro ha saputo tenere sempre il pallino del gioco, provando a scappare via nel sesto game, venendo però prontamente ripreso dal cileno.

Tabilo ha provato a resistere con la battuta portando la sfida verso il tie-break, tuttavia Musetti ha avuto due occasioni per risolvere la questione, prontamente annullate dal sudamericano. Un tie-break che ha visto il cileno sorprendere immediatamente Musetti con un mini-break, ma l'azzurro si è scosso prontamente prendendosi due punti in risposta dell'avversario. Un vantaggio che si è ulteriormente ampliato sul servizio dell'allievo di Simone Tartarini, ma che Tabilo ha ancora una volta saputo recuperare aggiudicandosi set e match per 7-6 (5).

musetti
tabilo

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

00:53
DICH BRONZETTI DA WIMBLEDON DICH

Bronzetti: "Vorrei vincere almeno un match"

00:57
MCH MEDVEDEV SPACCA TUTTO 25/8 MCH

Caos Medvedev: litiga con arbitro, aizza il pubblico ma poi perde e sfascia la racchetta

01:43
tennis

Musetti e Cobolli si fanno benedire verso gli Us Open 2025

05:00
DICH BINAGHI SU ATP FINALS 17/7 DICH

Binaghi: "Difficile pensare di poter fare meglio le Finals di Torino. Abbiamo vinto tutto, ma non mollo"

02:01
DICH JANNIK SINNER POST WIMBLEDON 13/7 DICH

Sinner: "Che emozione vedere i miei genitori e il mio team sul centrale"

01:24
DICH SANTOPADRE SU SINNER DICH

Santopadre: "Ha saputo reagire alla sconfitta di Parigi mentalmente e tatticamente"

01:04
DICH LORENZI SU SINNER DICH

Paolo Lorenzi: "L'inizio del secondo set è stata la chiave della partita per Sinner"

00:26
DICH CANE' SU SINNER 13/7 DICH

Canè: "Alla grande, cancellate le paure del Roland Garros"

01:55
DICH VAGNOZZI SU SINNER 13/7 DICH

Vagnozzi: "Serata speciale, è la prima volta che ho pianto nel box..."

01:11
DICH BINAGHI SU POLEMICHE 13/7 DICH

Binaghi: "Successo da gestire, se ci lasciano lavorare. Non tutti intorno sono contenti, ci sono invidie"

01:20
DICH BINAGHI SU TENNISTI ITALIANI 13/7 DICH

Binaghi: "Un grazie a Fognini, ora dobbiamo recuperare al più presto Berrettini"

00:59
DICH COBOLLI SU SINNER DICH

Cobolli su Sinner: "Orgogliosi di quello che sta facendo, è stato grande"

02:32
DICH BINAGHI SU SINNER 13/7 DICH

Binaghi su Sinner: "Coronamento di un ciclo, siamo in un'altra dimensione"

02:32
OTO SONEGO A WIMBLEDON 29/6 DICH

Sonego: "Qui ho bellissimi ricordi, arrivo carico e motivato"

04:00
DICH BERRETTINI DA WIMBLEDON 29/6 DICH

Berrettini: "Wimbledon speciale, quando sto bene posso combattere con tutti"

00:53
DICH BRONZETTI DA WIMBLEDON DICH

Bronzetti: "Vorrei vincere almeno un match"

I più visti di Tennis

Una super Italia vince la Billie Jean King Cup! Strepitose Cocciaretto e Paolini

Resnicoff e Sinner agli Us Open 2024

Sinner va sul sicuro: scelto il nuovo fisioterapista, è Alejandro Resnicoff

Paolini: "Vittoria diversa dall'anno scorso" | Garbin, Binaghi e Buonfiglio esaltano le Azzurre

Fedez chiede scusa a Sinner: "Che putiferio, non sono riuscito a spiegarmi"

Verso Bologna sognando l'élite: King Cup e Davis per due anni consecutivi

Il doppio Errani-Paolini completa la rimonta: Italia ancora in finale di Billie Jean King Cup

Notizie del giorno
Vedi tutti
16:14
Haise: "Non vediamo l'ora di affrontare la Roma, seguo Gasperini da tempo"
16:08
De Zerbi: "Psg è il potere, io all'OM per batterlo"
16:02
Fiori bianchi per la camera ardente di Matteo Franzoso
16:00
Inter, Caprile in pole per il dopo Sommer
Cagliari-Frosinone LIVE