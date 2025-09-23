ATP 250 di Chengdu, Tabilo supera Musetti in finale e nega il terzo successo nel circuito all'azzurro

Il 23enne di Carrara è stato sconfitto per 3-6 6-2 6-7 dal cileno rimanendo in corsa per un posto alle ATP Finals in programma a Torinodi Marco Cangelli
Lorenzo Musetti non riesce a cancellare il tabù legato all'ATP 250 di Chengdu e, dopo aver perso la finale nel 2024, è uscito nuovamente sconfitto nella sfida che assegnava il titolo. Dopo quasi tre ore di gara, il giovane carrarino è stato sconfitto per 3-6 6-2 6-7 (5) dal cileno Alejandro Tabilo rimanendo in corsa per un posto alle ATP Finals in programma a Torino a novembre.
Primo set complicato per il toscano con Tabilo che ha mostrato tutta la propria reattività al servizio riuscendo a resistere al tentativo di Musetti di compiere uno strappo al terzo game e centrare il break al quinto. Il 23enne di Carrara ha però faticato nei propri turni di battuta dovendo spesso usufruire della seconda e pagando lo scotto all'ottavo game. Le risposte di Tabilo hanno frenato Musetti consentendo al cileno di portarsi a casa il set per 6-3.
Discorso diverso per la seconda frazione con Musetti che ha saputo uscire da una situazione di difficoltà al servizio facendo pesare la differenza tecnica già al secondo game, portandosi a casa il break confermando poco dopo. Il carrarino ha avuto un'ulteriore occasione al quarto game complice una serie di errori gratuiti da parte dell'avversario, ma il sudamericano è riuscito a salvarsi con cinque ace in un gioco particolarmente lungo. Musetti non si è perso d'animo e all'ottavo game ha chiuso la pratica portandosi a casa il secondo break e il set per 6-2.
Terza frazione di gioco decisiva con Musetti che ha saputo ben rispondere a un ispirato Tabilo, tornato in gioco dopo il difficile momento vissuto. Complice una precisione con le prime che non si era vista nelle prime battute della sfida, l'azzurro ha saputo tenere sempre il pallino del gioco, provando a scappare via nel sesto game, venendo però prontamente ripreso dal cileno.
Tabilo ha provato a resistere con la battuta portando la sfida verso il tie-break, tuttavia Musetti ha avuto due occasioni per risolvere la questione, prontamente annullate dal sudamericano. Un tie-break che ha visto il cileno sorprendere immediatamente Musetti con un mini-break, ma l'azzurro si è scosso prontamente prendendosi due punti in risposta dell'avversario. Un vantaggio che si è ulteriormente ampliato sul servizio dell'allievo di Simone Tartarini, ma che Tabilo ha ancora una volta saputo recuperare aggiudicandosi set e match per 7-6 (5).
