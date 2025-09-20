Tennis, il nuovo fisioterapista di Jannik Sinner è Alejandro Resnicoff

Una scelta conservativa, si potrebbe dire. Sinner e Resnicoff si conoscono molto bene, avendo già incrociato le strade per due volte negli ultimi due anni. Prima agli Us Open 2024 quando l'argentino, che faceva parte dello staff del torneo americano, lo aveva aiutato dopo una caduta di Sinner sul cemento di New York. E poi all'ultimo Wimbledon Resnicoff aveva assistito Jannik nel match contro Dimitrov per un indolenzimento al gomito.