Tennis, il nuovo fisioterapista di Jannik Sinner è Alejandro Resnicoff

L'argentino aveva già assistito il numero due al mondo agli Us Open 2024 e all'ultimo Wimbledon

20 Set 2025 - 12:45

A Jannik Sinner mancava un ultimo professionista per completare lo staff dopo la rivoluzione che aveva visto il divorzio da Badio e Panichi, e la scelta è stata fatta proprio alla vigilia del torneo di China Open 2025 che si svolgerà nei prossimi giorni a Pechino. La presenza di Alejandro Resnicoff al fianco del numero due al mondo all'arrivo in Cina, infatti, non lascia molti dubbi: sarà l'argentino, esperienza ventennale (di cui 6 nel circuito ATP), il nuovo fisioterapista dell'altoatesino.

Una scelta conservativa, si potrebbe dire. Sinner e Resnicoff si conoscono molto bene, avendo già incrociato le strade per due volte negli ultimi due anni. Prima agli Us Open 2024 quando l'argentino, che faceva parte dello staff del torneo americano, lo aveva aiutato dopo una caduta di Sinner sul cemento di New York. E poi all'ultimo Wimbledon Resnicoff aveva assistito Jannik nel match contro Dimitrov per un indolenzimento al gomito.

Insomma Resnicoff oltre ad avere esperienza conosce già il corpo di Sinner: il metodo migliore per un veloce inserimento nello staff dell'italiano. In attesa dell'annuncio ufficiale, tutto porta a credere che sia questo il tassello mancante alla squadra di persone che assistono l'azzurro.

Fedez chiede scusa a Sinner: "Che putiferio, non sono riuscito a spiegarmi"

sinner
nuovo
fisioterapista

