Tennis, Billie Jean King Cup: l'Italia vola in finale, Ucraina sconfitta 2-1

ERRANI/PAOLINI-KOSTYUK/KICHENOK 2-0 (6-2 6-3)

Shenzhen si tinge nuovamente del tricolore italiano, con un tifo quasi "casalingo" per la nostra nazionale. Jasmine Paolini e Sara Errani sono le eroine nella semifinale contro l'Ucraina, che capitola nel doppio, dopo aver vinto il primo match: 6-2, 6-3 per le azzurre, che conquistano la terza finale consecutiva nella Billie Jean King Cup da detentrici del torneo. Il ct ucraino schiera una coppia collaudata, composta da una Marta Kostyuk in formissima e dalla specialista Lyudmyla Kichenok, e si nota subito qualche crepa nella formazione ucraina. Paolini ed Errani dominano gli scambi e dominano a rete, volando subito sul 3-0 e sognando un primo set "espresso", ma le ucraine reagiscono e accorciano sul 3-2. La reazione si limita però a questi due giochi del primo parziale, con l'Italia che vince 6-2. Molto più combattuto il secondo set, dove Kostyuk e Kichenok (partner in alcuni tornei) ritrovano parzialmente la vecchia intesa. Gli scambi sono giocati ad altissima intensità e le azzurre soffrono il ritmo e la potenza di Kostyuk, che riesce a portare l'Ucraina sul 3-1. La reazione italiana è encomiabile, con Paolini ed Errani che svoltano gli scambi puntando tutto sulle debolezze di Kichenok: ecco dunque il pari e il 5-3 successivo, che ci consente di chiudere ig i giochi. Le nostre azzurre sognano di chiudere il game decisivo a zero, ma sprecano il primo match point: la gara si risolve comunque al secondo, punteggio di 6-2, 6-3 in 1h21' di gioco. Vince l'Italia, che vola in finale: ora la sfida contro Stati Uniti o Gran Bretagna.