Calcio

Gravina: "Serie A Women's Cup è una scommessa vinta"

23 Set 2025 - 18:12

"L'istituzione della Serie A Women's Cup è una scommessa vinta. La qualità delle partite e l'attenzione mediatica hanno mantenuto alto l'interesse in un periodo dell'anno altrimenti senza offerta di calcio femminile". Così il presidente della Figc Gabriele Gravina nel suo intervento sul Match Programme della Final Four della Serie A Women's Cupde, l'evento che da stasera a Castellammare di Stabia assegnerà il primo trofeo della stagione. "Una scelta strategica riuscita, quella della Divisione presieduta da Federica Cappelletti, che ha consentito ai club anche di preparare al meglio l'avvio del nuovo campionato. Una Serie A 2025-2026 che, viste le ottime premesse, si prospetta avvincente e ricca di spunti ad ogni livello", ha aggiunto. "Dopo un mese di luglio elettrizzante, in cui le Azzurre di Andrea Soncin sono state splendide protagoniste, l'attività nazionale non poteva iniziare in modo migliore. Palcoscenico d'eccezione Castellammare di Stabia, città che si contraddistingue da sempre per il suo viscerale amore per il calcio, e che, ne sono sicuro, non farà mancare la sua passione alle squadre finaliste. D'altronde, lo sviluppo del movimento italiano passa anche attraverso l’attrattiva delle sue competizioni e del coinvolgimento con sempre diversi territori. Non ci resta che goderci lo spettacolo, che vinca la migliore", ha concluso

