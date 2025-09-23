Logo SportMediaset
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

West Ham: se Potter salta il favorito è Espirito Santo, ma c'è il nodo ingaggio

23 Set 2025 - 18:20
© Getty Images

Il West Ham sta riflettendo sul futuro di Graham Potter. L'inizio di stagione degli Hammers è decisamente sotto le aspettative e al momento sono in corso diverse valutazioni sull'allenatore. In caso di esonero, il favorito per sostituire l'ex Chelsea sarebbe Nuno Espirito Santo, licenziato dal Nottingham Forest per le divergenze con il presidente. Secondo le ultime indiscrezioni, però, il portoghese avrebbe avanzato richieste economiche giudicate troppo elevate dal club. Si valutano, quindi, anche altre opzioni. 

