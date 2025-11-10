Musetti: "Fritz ha giocato un ottimo match. Domani avrò energie nuove"

Musetti contro Fritz: le foto del match
Le parole del tennista azzurro dopo la sconfitta all'esordio delle Finals contro l'americanodi Redazione
Lorenzo Musetti si immaginava un esordio sicuramente diverso alle ATP Finals di Torino. Il carrarino nel pomeriggio è stato sconfitto da Taylor Fritz (6-3, 6-4) e ora dovrà battere Alex de Minaur nella giornata di domani se vuole rimanere in corsa per le semifinali.
"Penso di aver giocato abbastanza bene con Fritz, ci sono state situazioni non fortunate", ha dichiarato il tennista. Sulla prestazione di oggi, comunque, ha influito non poco il mancato riposo dovuto al torneo di Atene concluso appena due giorni fa: "Ci ho pensato anche durante il match. Non posso essere al 100%, almeno fisicamente, perché mentalmente sono sicuramente orgoglioso di ciò che ho raggiunto. Oggi non ho mai avuto crampi, mi sentivo solo le gambe pesanti".
Musetti ha analizzato così il match: "Fritz oggi mi ha sorpreso, positivamente, e credo che abbia giocato una partita veramente ottima, a parte l'inizio che forse ha tentennato un pochino e infatti in quel momento ho avuto più chances. Da fondo mi metteva tantissima pressione, ho fatto molta fatica ad adattarmi alla velocità". L'azzurro ha poi aggiunto: "Non ho mai avuto l'impressione di avere il comando del gioco e anche quelle poche volte che l'ho avuto lui si difendeva molto bene, riusciva sempre ad avere una buonissima transizione dalla difesa all'attacco. È stato molto continuo per tutta la partita, ha fatto pochissimi errori gratuiti, ha concesso pochissimo in risposta".
Domani, però, si torna subito in campo contro de Minaur in un match chiave per il passaggio alle semifinali: "Farò del mio meglio per riposare e pensare a cosa non è andato questo pomeriggio".
Infine, l'azzurro non ha potuto nascondere il suo entusiasmo per il debutto a Torino: "Da un lato sicuramente l'entusiasmo di essere qua è qualcosa che ho sentito, l'entrata è stata forse la più bella della mia carriera. Mi sarebbe piaciuto esordire con una vittoria, ma la cosa bella di questo torneo è che si può perdere e andare avanti, qualcuno in passato era dato per spacciato e ha perfino vinto alla fine. Questo mi dà le forze per reagire. Domani cercherò di avere energie nuove".
FRITZ: "IL CAMPO VELOCE MI HA AIUTATO"
"Durante la partita mi è sembrato di poter mettere Musetti sotto pressione in modo efficace. Credo che ciò sia dovuto in gran parte al fatto che questo è un campo veloce e lui non ha avuto davvero il tempo di allenarsi su di esso, di abituarsi alla velocità. Credo che questo abbia influito". Lo ha detto Taylor Fritz nella conferenza stampa dopo l'esordio vincente contro Lorenzo Musetti alle Atp Finals di Torino.
"All'inizio ero un po' nervoso - ha aggiunto - e lui gioca in modo molto diverso, con i tagli e tutto il resto. Quindi mi ci è voluto un po' di tempo per abituarmi. Sono riuscito a evitare di andare sotto all'inizio della partita, quando lui ha avuto alcune occasioni. Poi mi sono sentito più coinvolto. Alla fine del primo set e per tutto il secondo set, penso di aver giocato davvero bene". Poi ha proseguito: "Credo che il rovescio sia sempre stato uno dei miei colpi migliori. Penso che questa settimana in particolare l'abbia sentito bene, e credo che in parte sia dovuto al campo. Non devo preoccuparmi di generare velocità e posso sfruttarla. Il campo è veloce. Mi sono reso conto che avrei potuto essere aggressivo e colpire abbastanza bene da impedirgli di arrivare e aprire il campo, facendomi perdere i punti. Non devo scegliere su quali palle essere aggressivo, posso essere aggressivo praticamente quando voglio".
