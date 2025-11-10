Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Tennis
ATP Finals

Musetti: "Fritz ha giocato un ottimo match. Domani avrò energie nuove"

Le parole del tennista azzurro dopo la sconfitta all'esordio delle Finals contro l'americano 

di Redazione
10 Nov 2025 - 19:22

Lorenzo Musetti si immaginava un esordio sicuramente diverso alle ATP Finals di Torino. Il carrarino nel pomeriggio è stato sconfitto da Taylor Fritz (6-3, 6-4) e ora dovrà battere Alex de Minaur nella giornata di domani se vuole rimanere in corsa per le semifinali. 

"Penso di aver giocato abbastanza bene con Fritz, ci sono state situazioni non fortunate", ha dichiarato il tennista. Sulla prestazione di oggi, comunque, ha influito non poco il mancato riposo dovuto al torneo di Atene concluso appena due giorni fa: "Ci ho pensato anche durante il match. Non posso essere al 100%, almeno fisicamente, perché mentalmente sono sicuramente orgoglioso di ciò che ho raggiunto. Oggi non ho mai avuto crampi, mi sentivo solo le gambe pesanti". 

Musetti ha analizzato così il match: "Fritz oggi mi ha sorpreso, positivamente, e credo che abbia giocato una partita veramente ottima, a parte l'inizio che forse ha tentennato un pochino e infatti in quel momento ho avuto più chances. Da fondo mi metteva tantissima pressione, ho fatto molta fatica ad adattarmi alla velocità". L'azzurro ha poi aggiunto: "Non ho mai avuto l'impressione di avere il comando del gioco e anche quelle poche volte che l'ho avuto lui si difendeva molto bene, riusciva sempre ad avere una buonissima transizione dalla difesa all'attacco. È stato molto continuo per tutta la partita, ha fatto pochissimi errori gratuiti, ha concesso pochissimo in risposta". 

Domani, però, si torna subito in campo contro de Minaur in un match chiave per il passaggio alle semifinali: "Farò del mio meglio per riposare e pensare a cosa non è andato questo pomeriggio". 

Leggi anche

ATP Finals, Fritz vince all'esordio con Musetti

Infine, l'azzurro non ha potuto nascondere il suo entusiasmo per il debutto a Torino: "Da un lato sicuramente l'entusiasmo di essere qua è qualcosa che ho sentito, l'entrata è stata forse la più bella della mia carriera. Mi sarebbe piaciuto esordire con una vittoria, ma la cosa bella di questo torneo è che si può perdere e andare avanti, qualcuno in passato era dato per spacciato e ha perfino vinto alla fine. Questo mi dà le forze per reagire. Domani cercherò di avere energie nuove". 

FRITZ: "IL CAMPO VELOCE MI HA AIUTATO"

"Durante la partita mi è sembrato di poter mettere Musetti sotto pressione in modo efficace. Credo che ciò sia dovuto in gran parte al fatto che questo è un campo veloce e lui non ha avuto davvero il tempo di allenarsi su di esso, di abituarsi alla velocità. Credo che questo abbia influito". Lo ha detto Taylor Fritz nella conferenza stampa dopo l'esordio vincente contro Lorenzo Musetti alle Atp Finals di Torino.

"All'inizio ero un po' nervoso - ha aggiunto - e lui gioca in modo molto diverso, con i tagli e tutto il resto. Quindi mi ci è voluto un po' di tempo per abituarmi. Sono riuscito a evitare di andare sotto all'inizio della partita, quando lui ha avuto alcune occasioni. Poi mi sono sentito più coinvolto. Alla fine del primo set e per tutto il secondo set, penso di aver giocato davvero bene". Poi ha proseguito: "Credo che il rovescio sia sempre stato uno dei miei colpi migliori. Penso che questa settimana in particolare l'abbia sentito bene, e credo che in parte sia dovuto al campo. Non devo preoccuparmi di generare velocità e posso sfruttarla. Il campo è veloce. Mi sono reso conto che avrei potuto essere aggressivo e colpire abbastanza bene da impedirgli di arrivare e aprire il campo, facendomi perdere i punti. Non devo scegliere su quali palle essere aggressivo, posso essere aggressivo praticamente quando voglio". 

Musetti contro Fritz: le foto del match

1 di 16
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

atp finals
lorenzo musetti
fritz

Ultimi video

01:11
DICH BINAGHI SU POLEMICHE 13/7 DICH

Binaghi: "Successo da gestire, se ci lasciano lavorare. Non tutti intorno sono contenti, ci sono invidie"

03:10
DICH JASMINE PAOLINI OTO 9(11 DICH

Paolini: "Una stagione positiva, con tanti cambiamenti"

03:52
DICH BINAGHI AI SORTEGGI FINALS 6/11 DICH

Binaghi: "Questa sarà un'edizione più grande, più bella e più entusiasmante"

02:23
DICH GAUDENZI AI SORTEGGI FINALS 6/11 DICH

Gaudenzi: "Avremo una settimana stupenda di tennis anche perché c'è in gioco il numero 1"

00:23
DICH SINNER DA PARIGI 1/11 DICH

Sinner: "Ho visto che Zverev faceva fatica, non è così che volevo vincere"

00:35
DICH SINNER POST VIENNA DICH

Sinner: "Molto speciale per me Vienna. Ora recupero in vista di Parigi"

00:33
DICH SINNER POST COBOLLI DICH

Sinner: "Bravo Cobolli, gran talento. Io non do nulla per scontato"

00:57
MCH MEDVEDEV SPACCA TUTTO 25/8 MCH

Caos Medvedev: litiga con arbitro, aizza il pubblico ma poi perde e sfascia la racchetta

01:43
tennis

Musetti e Cobolli si fanno benedire verso gli Us Open 2025

05:00
DICH BINAGHI SU ATP FINALS 17/7 DICH

Binaghi: "Difficile pensare di poter fare meglio le Finals di Torino. Abbiamo vinto tutto, ma non mollo"

02:01
DICH JANNIK SINNER POST WIMBLEDON 13/7 DICH

Sinner: "Che emozione vedere i miei genitori e il mio team sul centrale"

01:24
DICH SANTOPADRE SU SINNER DICH

Santopadre: "Ha saputo reagire alla sconfitta di Parigi mentalmente e tatticamente"

01:04
DICH LORENZI SU SINNER DICH

Paolo Lorenzi: "L'inizio del secondo set è stata la chiave della partita per Sinner"

00:26
DICH CANE' SU SINNER 13/7 DICH

Canè: "Alla grande, cancellate le paure del Roland Garros"

01:55
DICH VAGNOZZI SU SINNER 13/7 DICH

Vagnozzi: "Serata speciale, è la prima volta che ho pianto nel box..."

01:11
DICH BINAGHI SU POLEMICHE 13/7 DICH

Binaghi: "Successo da gestire, se ci lasciano lavorare. Non tutti intorno sono contenti, ci sono invidie"

I più visti di Tennis

Sinner nel mirino degli Schützen: "Parla pure del tuo orgoglio italiano, ma rispettaci"

DICH JASMINE PAOLINI OTO 9(11 DICH

Paolini: "Una stagione positiva, con tanti cambiamenti"

Djokovic vince in rimonta e fa 101 in carriera con regalo a Musetti: forfait Finals, ci sarà l'azzurro

Sinner e Alcaraz si contendono il trofeo del numero uno del ranking: le foto già iconiche

Atp Finals: domenica apre Alcaraz-De Minaur, Sinner e Musetti in campo lunedì

Brutto episodio a Torino, Alcaraz insultato al rientro in hotel: "Scemo"

Notizie del giorno
Vedi tutti
19:51
Quanto scotta la panchina: gli allenatori più esonerati dal 2000 a oggi
19:47
Milano-Cortina 2026, Varnier: "Automotive è il settore chiave e Stellantis è il pilastro"
19:26
ATP Finals, doppio: Heliovaara/Patten partono con una vittoria
19:22
Musetti: "Fritz ha giocato un ottimo match. Domani avrò energie nuove"
19:20
Sampdoria: nessun cambio in panchina, fiducia a Foti