ATP Finals, Taylor Fritz spazza via Lorenzo Musetti all'esordio

Musetti contro Fritz: le foto del match
© Getty Images
L'americano si è imposto per 6-3 6-4 sul carrarino, chiamato a sconfiggere Alcaraz nella prossima sfida per puntare a un posto in semifinaledi Redazione
Esordio da rivedere per Lorenzo Musetti che, nella prima sfida del girone delle ATP Finals, è costretto a cedere a Taylor Fritz. Lo statunitense ha confermato l'ottimo feeling con Torino ottenendo il successo per 6-3, 6-4 e costringendo l'azzurro a vincere contro Carlos Alcaraz per sperare nella qualificazione alle semifinali.
Buon inizio per Musetti che, oltre a tenere il servizio senza troppe difficoltà nel secondo game, si è trovato a disposizione tre palle break nel terzo game, puntualmente cancellate da Fritz che si è così portato a casa il punto. Una situazione che il toscano ha pagato a caro prezzo facendosi rimontare nel quarto gioco e perdendo così il turno di battuta a favore dell'americano. L'azzurro ha così iniziato una fase complicata che lo ha costretto a difendersi a denti stretti dai tentativi di rimonta dell'avversario in risposta a differenza di un Fritz che ha trovato pian piano sempre più fiducia al servizio e ha concluso il set sul 6-3.
© Getty Images
Le conseguenze si sono fatte sentire anche all'inizio del secondo set con Fritz che è apparso decisamente più pimpante e soprattutto in grado di rispondere profondo, conquistandosi quattro palle break in apertura e costringendo Musetti a difendersi con una serie di ace. L'assenza di continuità al servizio, caratterizzata da prime insidiose alternate a doppi falli, si è ripresentata al terzo game dove Fritz non ha mancato l'occasione portandosi a casa il break.
Lo statunitense ha continuato a colpire con forza, impedendo di fatto a Musetti di rispondere durante i suoi turni di battuta e soprattutto mandando fuori giri il carrarino, costretto a cedere a sfoderare cambi repentini di gioco per resistere all'avversario. Tutto ciò non è bastato per invertire il trend dovendosi così arrendere a Fritz per 6-4.