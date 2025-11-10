ATP Finals, Taylor Fritz spazza via Lorenzo Musetti all'esordio

Buon inizio per Musetti che, oltre a tenere il servizio senza troppe difficoltà nel secondo game, si è trovato a disposizione tre palle break nel terzo game, puntualmente cancellate da Fritz che si è così portato a casa il punto. Una situazione che il toscano ha pagato a caro prezzo facendosi rimontare nel quarto gioco e perdendo così il turno di battuta a favore dell'americano. L'azzurro ha così iniziato una fase complicata che lo ha costretto a difendersi a denti stretti dai tentativi di rimonta dell'avversario in risposta a differenza di un Fritz che ha trovato pian piano sempre più fiducia al servizio e ha concluso il set sul 6-3.