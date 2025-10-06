Masters 1000 di Shanghai, Musetti vince il derby con Darderi e vola agli ottavi di finale

"ORA CON ALIASSIME PARTITA CHIAVE PER FINALS"

"Queste partite sono fondamentali per qualificarmi alle Finals di Torino, per me un obiettivo importante: e la prossima sfida con Auger Aliassime, che è nono in classifica Finals dietro di me, sarà ancora più importante". Lorenzo Musetti ha appena vinto il derby con Darderi, al terzo turno del Masters 1000 di Shanghai, e la testa è già agli ottavi. "Giocare contro un amico è sempre difficile - ha detto dopo l'incontro l'azzurro - e oggi Darderi mi ha sorpreso con un tennis molto aggressivo. Ma io ho alzato il mio livello durante l'incontro". Tra le mille difficoltà climatiche di Shanghai, dove di sera l'umidità arriva a punte dell'80%. "Mai cambiato tante magliette in vita mia - scherza Musetti - Le condizioni sono difficili, giochi 40 minuti e ti sembra di aver fatto la doccia. Le palline poi, con questa umidità, diventano più pesanti, e quindi i campi sono meno veloci. Però in queste condizioni io mi sono sentito a mio agio".