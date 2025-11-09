Musetti alle Finals: "Un sogno che si avvera, qualcosa di storico per me e per l'Italia"

Dopo il forfait di Nole Djokovic, Lorenzo Musetti ha preso il posto del serbo alle Atp Finals di Torino. Un risultato straordinario per l'azzurro e per tutto il tennis italiano. "Ancora non ci credo, è un'emozione troppo grande e un sogno che si avvera. Qualcosa di storico: per me, e per tutta l'Italia", ha dichiarato "Lollo" che ha chiuso la Race in nona posizione a 5 punti da Auger-Aliassime (3.845 contro 3.840). "Avrei preferito arrivarci alzando il trofeo in Grecia - ha aggiunto dopo aver perso la finale ad Atene proprio con Nole -. Ma credo alla fine di essermelo comunque meritato". "Ho perso tante finali in questi due anni, addirittura sei, ma sono certo che passerà, mi sento molto cresciuto, ha continuato.