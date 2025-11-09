Logo SportMediaset

Tennis
TENNIS

Musetti alle Finals: "Un sogno che si avvera, qualcosa di storico per me e per l'Italia"

"Avrei preferito arrivarci alzando il trofeo in Grecia, ma credo di essermelo comunque meritato"

di Stefano Ronchi
09 Nov 2025 - 10:42

Dopo il forfait di Nole Djokovic, Lorenzo Musetti ha preso il posto del serbo alle Atp Finals di Torino. Un risultato straordinario per l'azzurro e per tutto il tennis italiano. "Ancora non ci credo, è un'emozione troppo grande e un sogno che si avvera. Qualcosa di storico: per me, e per tutta l'Italia", ha dichiarato "Lollo" che ha chiuso la Race in nona posizione a 5 punti da Auger-Aliassime (3.845 contro 3.840). "Avrei preferito arrivarci alzando il trofeo in Grecia - ha aggiunto dopo aver perso la finale ad Atene proprio con Nole -. Ma credo alla fine di essermelo comunque meritato". "Ho perso tante finali in questi due anni, addirittura sei, ma sono certo che passerà, mi sento molto cresciuto, ha continuato.

"Ci speravo. E adesso con la testa sono già a Torino e penso a come preparare nella maniera migliore il primo match", ha proseguito Musetti parlando delle Finals che lo vedranno impegnato nel gruppo dedicato a Jimmy Connors insieme a Carlos Alcaraz, Alex De Minaur e Taylor Fritz. "Le partite che ho giocato in questa settimana mi daranno un po' di fiducia - ha aggiunto ripercorrendo il cammino all'Atp 250 di Atene e rivolgendo lo sguardo al torneo dei Maestri -. Spero proprio di regalare ai nostri tifosi uno show".

