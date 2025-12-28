Psg, il gioiello Mbaye brilla col Senegal in Coppa d'Africa

Nonostante contro a Repubblica Democratica del Congo non sia arrivata la vittoria, il Senegal ha scoperto una nuova stella: Ibrahim Mbaye. Esterno classe 2008, Mbaye è già da due anni nel giro della prima squadra del Psg. Il talento del 17enne non è passato sotto traccia a un occhio attento come quello di Luis Enrique, che prima della partenza per la coppa d'Africa aveva parlato così del gioiello senegalese: "Ha ancora una partita da giocare prima della sua partenza per la Coppa d'Africa. Quando tornerà, saremo pronti a garantirgli continuità". E le giocate messe in mostra con il Senegal hanno incantato anche tutti i tifosi: con le sue sgasate ha propiziato il gol di Sadio Mane. E ora tutti i senegalesi chiedono a gran voce che trovi spazio da titolare sia con la nazionale che con il club.