Atalanta, Luca Percassi: "Palestra? Se ci sarà qualcosa di concreto, lo valuteremo"

Luca Percassi, ad dell'Atalanta, ha avuto modo di parlare di Palestra, gioiellino in prestito al Cagliari molto appetito dai grandi club, prima della sfida tra Atalanta e Inter: "Palestra non è un tema all'ordine del giorno. L'abbiamo cresciuto fin da piccolo, è normale che sia appetito per l'età e per quello che sta dimostrando - ha detto -. Se ci sarà qualcosa di concreto, lo valuteremo. Siamo contenti del suo percorso di crescita che esalta il lavoro del settore giovanile: è un esempio". Poi su Palladino: "Palladino ha la grande responsabilità di fare il bene dell'Atalanta, ha riportato l'entusiasmo di cui c'era bisogno".