Golf, Roberta Liti giocherà sul Ladies European Tour 2026

20 Dic 2025 - 18:27

Roberta Liti si è classificata nona con 279 (73 70 67 69 -11) nel Lalla Aicha Q School Final Stage e ha conquistato la 'carta' a tempo pieno per il Ladies European Tour 2026. Il torneo, che è stato ridotto da 90 a 72 buche per il maltempo, si è svolto a Marrakech, in Marocco, dove le concorrenti si sono alternate sui due percorsi dell'Al Maaden Golf (par 73) e del Royal Golf (par 72). Con la Liti saranno sul circuito maggiore femminile europeo, in categoria 12, le altre 19 partecipanti che sono terminate entro la ventesima piazza, mentre la dilettante Matilde Partele, 19enne padovana tesserata per l'Asolo Golf Club, 24ª con 282 (71 70 72 69, -8), ha ottenuto la 'carta' categoria 16, che offre meno possibilità di giocare, riservata alle giocatrici tra il 21° e il 50° posto in graduatoria. Ha vinto con 271 (67 71 66 67, -19) la polacca Dorota Zalewska, che ha preceduto la statunitense Anna Morgan, seconda con 274 (-16), e Alexandra Swayne, delle Isole Vergini, terza con 275 (-15).

