Pallavolo, Manfredi: "2025 eccezionale, fino ai Giochi con entrambi i ct"

Il 2025 che sta per concludersi è stato "un anno a dir poco eccezionale. Ci auguriamo l'anno prossimo di poterci confermare; la Fipav ha l'obbligo, per quanto ha fatto, di essere sempre presente nelle semifinali e nelle finali dei principali tornei. Rinnovi dei ct De Giorgi e Velasco? Credo che arriveremo tranquillamente a Los Angeles, saremmo dei pazzi a cambiare chi vince". Così Giuseppe Manfredi, presidente Fipav, nella conferenza stampa di fine anno, traccia un bilancio e guarda già ai Giochi del 2028. Poi, su Velasco, sottolinea come "se continua a portarci questi risultati per me può stare finché ne avrà voglia. Siamo contentissimi del suo lavoro, credo lo sia anche lui, è una persona straordinaria. Ragazze a riposo in estate? È un problema di Velasco, alle ragazze è stato dato il tempo per riflettere. Non possiamo pretendere che dalla sera alla mattina ci diano le loro disponibilità, poi saranno loro a scegliere quando rientrare. Una cosa è certa, che queste ragazze non rinuncerebbero a cuor leggero alla Nazionale". Manfredi, tornando al doppio mondiale vinto dalle nazionali maschili e femminili ammette poi come "l'invito del Presidente della Repubblica non solo ci inorgoglisce, ma ci rende ancora più responsabili di ciò che andremo a realizzare nel futuro. Per noi è motivo di grande soddisfazione, quella fatta è stata un'impresa che vivrà negli anni". Un anno, il 2025, nel quale la federazione ha investito oltre 14,7 milioni di euro e conquistato 16 medaglie totali tra pallavolo, beach volley e sitting volley facendo registrare un incremento dei tesserati di oltre 11.000 unità. E che, nel 2026, vedrà l'Italia protagonista con gli Europei che inizieranno "da piazza del Plebiscito, a Napoli; sarà un momento incredibile, poi ci sposteremo a Modena, Torino, e a Milano per le semifinali e finali", ricorda Manfredi.