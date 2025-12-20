Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Pallavolo, Manfredi: "2025 eccezionale, fino ai Giochi con entrambi i ct"

20 Dic 2025 - 18:33

Il 2025 che sta per concludersi è stato "un anno a dir poco eccezionale. Ci auguriamo l'anno prossimo di poterci confermare; la Fipav ha l'obbligo, per quanto ha fatto, di essere sempre presente nelle semifinali e nelle finali dei principali tornei. Rinnovi dei ct De Giorgi e Velasco? Credo che arriveremo tranquillamente a Los Angeles, saremmo dei pazzi a cambiare chi vince". Così Giuseppe Manfredi, presidente Fipav, nella conferenza stampa di fine anno, traccia un bilancio e guarda già ai Giochi del 2028. Poi, su Velasco, sottolinea come "se continua a portarci questi risultati per me può stare finché ne avrà voglia. Siamo contentissimi del suo lavoro, credo lo sia anche lui, è una persona straordinaria. Ragazze a riposo in estate? È un problema di Velasco, alle ragazze è stato dato il tempo per riflettere. Non possiamo pretendere che dalla sera alla mattina ci diano le loro disponibilità, poi saranno loro a scegliere quando rientrare. Una cosa è certa, che queste ragazze non rinuncerebbero a cuor leggero alla Nazionale". Manfredi, tornando al doppio mondiale vinto dalle nazionali maschili e femminili ammette poi come "l'invito del Presidente della Repubblica non solo ci inorgoglisce, ma ci rende ancora più responsabili di ciò che andremo a realizzare nel futuro. Per noi è motivo di grande soddisfazione, quella fatta è stata un'impresa che vivrà negli anni". Un anno, il 2025, nel quale la federazione ha investito oltre 14,7 milioni di euro e conquistato 16 medaglie totali tra pallavolo, beach volley e sitting volley facendo registrare un incremento dei tesserati di oltre 11.000 unità. E che, nel 2026, vedrà l'Italia protagonista con gli Europei che inizieranno "da piazza del Plebiscito, a Napoli; sarà un momento incredibile, poi ci sposteremo a Modena, Torino, e a Milano per le semifinali e finali", ricorda Manfredi.

Ultimi video

01:05
rb

Impresa Red Bull-BORA-hansgrohe: traina un aliante fino al decollo

00:59
Val d'Isere, libera donne

Val d'Isere, libera donne

05:27
DICH SPALLETTI PRE ROMA DICH

Spalletti: "Da Gasperini c'è da imparare, è il Gasp-Brand"

03:14
DICH GASPERINI PRE JUVE DICH

Gasperini: "Ho scelto la Roma perché era la sfida più difficile"

00:47
DICH FRANZONI DEDICA A MATTEO FRANZOSO DICH

Franzoni in lacrime: "Un podio dedicato a Matteo"

01:25
La Boat Race di Roma

La Boat Race di Roma

01:10
DICH GOGGIA POST SANKT MORITZ 14/12 DICH

Goggia. "Week-end solido e continuo. Ho margine per crescere".

01:30
Milano Cortina 2026

Milano Cortina 2026: ecco i portabandiera

02:32
DICH PELLEGRINO PORTABANDIERA DICH

Pellegrino "Orgoglioso e fiero"

01:32
DICH BRIGNONE PORTABANDIERA DICH

Brignone "Ce la metterò tutta"

02:09
L'anno d'oro del tennis

L'anno d'oro del tennis

01:20
Sci, colpaccio Vonn

Sci, colpaccio Vonn

01:22
Svelati i portabandiera

Milano-Cortina: c'è Brignone tra i portabandiera

03:08
DICH VOLANDRI GRAN GALA 11/12 DICH

Volandri: "Aveva ragione Jannik"

02:02
La crisi di Jacobs

La crisi di Jacobs

01:05
rb

Impresa Red Bull-BORA-hansgrohe: traina un aliante fino al decollo

I più visti di Altri Sport

DICH SPALLETTI PRE ROMA DICH

Spalletti: "Da Gasperini c'è da imparare, è il Gasp-Brand"

DICH GASPERINI PRE JUVE DICH

Gasperini: "Ho scelto la Roma perché era la sfida più difficile"

Milano Cortina 2026

Milano Cortina 2026: ecco i portabandiera

DICH FRANZONI DEDICA A MATTEO FRANZOSO DICH

Franzoni in lacrime: "Un podio dedicato a Matteo"

La Grande Corsa Bianca, molto più dell'Iditarod sulle Alpi

Conor McGregor si è disintossicato: "Ho visto la mia morte. Gesù mi ha salvato, sono guarito"

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
20:06
Snowboard: primo successo in Cdm per Elisa Caffont, vince Psl a Davos
19:21
Da Ranieri a De Giorgi, la kermesse del premio "ASI Sport&Cultura"
18:33
Pallavolo, Manfredi: "2025 eccezionale, fino ai Giochi con entrambi i ct"
18:27
Golf, Roberta Liti giocherà sul Ladies European Tour 2026
17:40
Nepi:"Come a Caivano con Sport e Salute vogliamo costruire dove serve"