Tennis
TENNIS

Masters 1000 Parigi, Sinner: "Contento di come ho servito e della prestazione. Il campo? Davvero unico..."

L'azzurro dopo il successo su Bergs: "Iniziare subito col break mi ha dato grande fiducia"

di Redazione
29 Ott 2025 - 19:22
© Getty Images

Jannik Sinner ha analizzato così la sua vittoria su Zizou Bergs nel match d'esordio al Masters 1000 di Parigi: "Questo è un campo davvero unico - ha detto l'azzurro interrogato sulle problematiche che hanno condizionato la prova di Alcaraz -. Di solito ho sempre faticato un po' su terreni così, sono molto contento di aver superato il primo ostacolo. Sono molto contento in particolare di come ho servito oggi. Sono stato molto preciso. Inoltre ho iniziato subito con il break, il che mi ha dato un po' più di fiducia. Sono contento della prestazione di oggi. Vediamo cosa succederà domani".

"Non ho giocato qui l'anno scorso, ma non ho mai fatto benissimo su questo campo - ha ribadito Sinner parlando ancora del terreno -. Per me è molto difficile fare paragoni con il campo degli ultimi due anni... Sicuramente è un campo davvero unico. Con le palle nuove la palla va ancora abbastanza veloce, poi diventa piuttosto lenta e cambia un po' il timing Oggi non c'era molto ritmo, quindi non posso dire molto di più. Sicuramente da parte mia stavo rispondendo molto bene. I primi colpi su ogni superficie sono molto importanti e oggi li ho fatti molto bene. Forse potrò dare un feedback più approfondito domani".

