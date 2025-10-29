Masters 1000 Parigi, Sinner: "Contento di come ho servito e della prestazione. Il campo? Davvero unico..."

Jannik Sinner ha analizzato così la sua vittoria su Zizou Bergs nel match d'esordio al Masters 1000 di Parigi: "Questo è un campo davvero unico - ha detto l'azzurro interrogato sulle problematiche che hanno condizionato la prova di Alcaraz -. Di solito ho sempre faticato un po' su terreni così, sono molto contento di aver superato il primo ostacolo. Sono molto contento in particolare di come ho servito oggi. Sono stato molto preciso. Inoltre ho iniziato subito con il break, il che mi ha dato un po' più di fiducia. Sono contento della prestazione di oggi. Vediamo cosa succederà domani".