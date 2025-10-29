Logo SportMediaset

Tennis
LIVE

TENNIS

Masters 1000 Parigi, Sinner fa il suo esordio con Bergs LIVE

Il numero 2 al mondo scende in campo contro il belga con il quale non ci sono precedenti

29 Ott 2025 - 18:57
© Getty Images

© Getty Images

Al Masters 1000 di Parigi è il grande giorno di Jannik Sinner. Il campione azzurro fa il suo debutto nel secondo turno e di fronte si trova il belga Zizou Bergs, numero 41 al mondo. Tra i due non ci sono precedenti. Dopo la clamorosa eliminazione di Carlos Alcaraz, il fuoriclasse altoatesino ha la possibilità di tornare numero 1 al mondo, ma deve vincere il torneo francese

 1° SET2° SET3° SET
JANNIK SINNER66 
ZIZOU BERGS42 

SECONDO SET

6-2: Game, set, match Sinner! Cala un po' la tensione per l'azzurro, che commette il suo secondo doppio fallo della partita, poi concede a Bergs di portarsi sul 15-30, ma alla fine si porta a casa il match e vola agli ottavi di finale.

5-2: Sinner vince lo scambio forse più spettacolare del match in apertura, poi Bergs si rimette in carreggiata e chiude alla grande il suo turno di battuta, allungando la partita. Ora Jannik servirà per il match.

5-1: Bergs abbozza un tentativo di reazione portandosi sul 15-30, ma Jannik è ancora glaciale nel non concedergli nulla e con una bella palla corta lo costringe all'errore decisivo portandosi a un solo game dalla qualificazione agli ottavi.

4-1: Altro break di Sinner! Jannik impone il cambio di ritmo: Bergs non riesce a tenere il suo passo, incappa in un paio di steccate e l'azzurro lo breakka a zero, trovandosi così a soli due game dagli ottavi.

3-1: Sinner ha un paio di tentennamenti che lo portano ad altrettanti errori, ma l'azzurro continua a servire alla grande e tiene il turno di battuta ancora una volta senza concedere palle break.

2-1: Sinner si prende il punto di apertura, ma Bergs reagisce per non farsi sfuggire definitivamente di mano la partita e tiene il turno di battuta.

2-0: Break consolidato. Il primo doppio fallo del match consegna a Bergs un 15, ma Sinner non si scompone e si porta sul 2-0.

1-0: Altro break in apertura per Sinner! L'azzurro mette subito in discesa anche il secondo set imponendosi ai vantaggi.

PRIMO SET

6-4: Set Sinner! Bergs gli forza un paio di errori e per la prima volta conquista più di un punto nel turno al servizio di Jannik, che però si rimette subito in carreggiata e chiude la pratica del primo set senza aver concesso neanche una palla break,

5-4: Dopo aver fatto soffrire Bergs nei suoi primi due turni al servizio, Sinner non è più riuscito a trovare contromisure. Altro game scivolato via in fretta a favore del belga, ma ora Jannik servirà per portarsi sull'1-0.

5-3: Bergs prova a rispondere ai ritmi indiavolati di Sinner, ma anche quando gli scambi si aprono l'azzurro non lascia scampo all'avversario. Un solo 15 concesso anche in questo caso, ora Jannik andrà a ricevere per il set.

4-3: Ora il match sta proseguendo senza tentennamenti né dell'uno, né dell'altro: secondo turno di battuta in cui tiene l'avversario a zero anche per Bergs, gli scambi faticano a partire.

4-2: Altro turno al servizio impeccabile per Jannik, che si conferma in totale controllo della partita quando è lui in battuta.

3-2: Si indebolisce la risposta di Sinner, che in questo game non riesce a trovare contromisure al servizio di Bergs e chiude con zero punti a referto.

3-1: Un rovescio lungo di Sinner regala a Bergs il suo primo 15 in risposta, ma Sinner chiude comunque agilmente il game in meno di due minuti.

2-1: Sinner si prende un'altra palla break sul 40-30, Bergs forza di nuovo i vantaggi, ma questa volta la spunta al termine di un altro game infinito.

2-0: Prima di servizio devastante di Sinner, che liquida il secondo gioco sostanzialmente senza concedere all'avversario di aprire alcuno scambio e lasciandolo a zero. Break consolidato in scioltezza.

1-0: Break di Sinner in apertura! L'azzurro parte un po' contratto in risposta all'ottimo servizio di Bergs, va sotto 0-30, poi si scioglie e rimonta fino a conquistare una palla break. Il belga l'annulla, ne annulla altre due ai vantaggi, ma al terzo tentativo l'altoatesino gli strappa il servizio. Il tutto dopo ben 10' di game.
 

jannik sinner
zizou bergs
masters 1000 parigi

