Masters 1000 Parigi, Sinner fa il suo esordio con Bergs LIVE

Al Masters 1000 di Parigi è il grande giorno di Jannik Sinner. Il campione azzurro fa il suo debutto nel secondo turno e di fronte si trova il belga Zizou Bergs, numero 41 al mondo. Tra i due non ci sono precedenti. Dopo la clamorosa eliminazione di Carlos Alcaraz, il fuoriclasse altoatesino ha la possibilità di tornare numero 1 al mondo, ma deve vincere il torneo francese