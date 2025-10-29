Masters 1000 Parigi, Sinner fa il suo esordio con Bergs LIVE

Il numero 2 al mondo scende in campo contro il belga con il quale non ci sono precedenti
Al Masters 1000 di Parigi è il grande giorno di Jannik Sinner. Il campione azzurro fa il suo debutto nel secondo turno e di fronte si trova il belga Zizou Bergs, numero 41 al mondo. Tra i due non ci sono precedenti. Dopo la clamorosa eliminazione di Carlos Alcaraz, il fuoriclasse altoatesino ha la possibilità di tornare numero 1 al mondo, ma deve vincere il torneo francese
|1° SET
|2° SET
|3° SET
|JANNIK SINNER
|6
|6
|ZIZOU BERGS
|4
|2
SECONDO SET
6-2: Game, set, match Sinner! Cala un po' la tensione per l'azzurro, che commette il suo secondo doppio fallo della partita, poi concede a Bergs di portarsi sul 15-30, ma alla fine si porta a casa il match e vola agli ottavi di finale.
5-2: Sinner vince lo scambio forse più spettacolare del match in apertura, poi Bergs si rimette in carreggiata e chiude alla grande il suo turno di battuta, allungando la partita. Ora Jannik servirà per il match.
5-1: Bergs abbozza un tentativo di reazione portandosi sul 15-30, ma Jannik è ancora glaciale nel non concedergli nulla e con una bella palla corta lo costringe all'errore decisivo portandosi a un solo game dalla qualificazione agli ottavi.
4-1: Altro break di Sinner! Jannik impone il cambio di ritmo: Bergs non riesce a tenere il suo passo, incappa in un paio di steccate e l'azzurro lo breakka a zero, trovandosi così a soli due game dagli ottavi.
3-1: Sinner ha un paio di tentennamenti che lo portano ad altrettanti errori, ma l'azzurro continua a servire alla grande e tiene il turno di battuta ancora una volta senza concedere palle break.
2-1: Sinner si prende il punto di apertura, ma Bergs reagisce per non farsi sfuggire definitivamente di mano la partita e tiene il turno di battuta.
2-0: Break consolidato. Il primo doppio fallo del match consegna a Bergs un 15, ma Sinner non si scompone e si porta sul 2-0.
1-0: Altro break in apertura per Sinner! L'azzurro mette subito in discesa anche il secondo set imponendosi ai vantaggi.
6-4: Set Sinner! Bergs gli forza un paio di errori e per la prima volta conquista più di un punto nel turno al servizio di Jannik, che però si rimette subito in carreggiata e chiude la pratica del primo set senza aver concesso neanche una palla break,
5-4: Dopo aver fatto soffrire Bergs nei suoi primi due turni al servizio, Sinner non è più riuscito a trovare contromisure. Altro game scivolato via in fretta a favore del belga, ma ora Jannik servirà per portarsi sull'1-0.
5-3: Bergs prova a rispondere ai ritmi indiavolati di Sinner, ma anche quando gli scambi si aprono l'azzurro non lascia scampo all'avversario. Un solo 15 concesso anche in questo caso, ora Jannik andrà a ricevere per il set.
4-3: Ora il match sta proseguendo senza tentennamenti né dell'uno, né dell'altro: secondo turno di battuta in cui tiene l'avversario a zero anche per Bergs, gli scambi faticano a partire.
4-2: Altro turno al servizio impeccabile per Jannik, che si conferma in totale controllo della partita quando è lui in battuta.
3-2: Si indebolisce la risposta di Sinner, che in questo game non riesce a trovare contromisure al servizio di Bergs e chiude con zero punti a referto.
3-1: Un rovescio lungo di Sinner regala a Bergs il suo primo 15 in risposta, ma Sinner chiude comunque agilmente il game in meno di due minuti.
2-1: Sinner si prende un'altra palla break sul 40-30, Bergs forza di nuovo i vantaggi, ma questa volta la spunta al termine di un altro game infinito.
2-0: Prima di servizio devastante di Sinner, che liquida il secondo gioco sostanzialmente senza concedere all'avversario di aprire alcuno scambio e lasciandolo a zero. Break consolidato in scioltezza.
1-0: Break di Sinner in apertura! L'azzurro parte un po' contratto in risposta all'ottimo servizio di Bergs, va sotto 0-30, poi si scioglie e rimonta fino a conquistare una palla break. Il belga l'annulla, ne annulla altre due ai vantaggi, ma al terzo tentativo l'altoatesino gli strappa il servizio. Il tutto dopo ben 10' di game.